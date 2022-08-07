СМИ ссылались на фото, которое опубликовал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. На нем изображена оккупированная Попасная, где на заборе висит человеческий череп.

Читайте также Палача, причастного к зверскому издевательству над пленником, установили в тот день, когда появилось видео

Новые издевательства над пленными

В статье говорится, что есть видео, где видно безголовое и безрукое тело мужчины, одетого в военную форму. Он лежит во дворе дома. Его голову накололи на деревянный столб, а кисти рук – на металлические шипы на заборе. Издание не публикует кадры из-за жестокости.

Журналисты отмечают, что не могут подтвердить подлинность фотографии. Однако, по данным геолокации, фото, вероятно, сделали в конце июля недалеко от центра Попасной. Адрес видно на фото.

Эти снимки – последний опубликованный случай зверств, совершенных российскими солдатами.

Предыдущие военные преступления россиян

Оккупанты нанесли удар по колонии в Еленовке, где держали украинских военнопленных. В Офисе генпрокурора сообщили о гибели около 40 и ранении 130 человек в результате обстрела. В разведке установили, что террористический акт в Еленовке был спецоперацией россии против поставок Украине оружия.

Перед тем в сети появились кадры, как российский военный издевался над украинским пленником. Воина потом застрелили. Палача уже идентифицировали.

Важно – оккупант жестоко пытал украинца и опубликовал видео: