Атака на турецкое судно с газом в Измаиле: будет ли эвакуация в Украине

Российская атака 17 ноября в Измаиле повредила судно под турецким флагом. Загорелось оборудование для перекачки газа.

Ситуация находится под контролем спасателей. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство развития общин и территорий Украины.

Будут ли эвакуировать украинцев после атаки?

После удара России 17 ноября по порту в Измаиле, что в Одесской области, загорелось оборудование для перекачки газа на борту судна под турецким флагом.

Как сообщили в ведомстве, на месте атаки работает оперативный штаб под руководством главы Измаильской районной администрации. Последствия ликвидирует ГСЧС, в частности команды с роботизированными комплексами, а также вспомогательные службы. Ситуация находится под постоянным контролем специалистов.

По информации местных властей, оснований для эвакуации населения пока нет,

– говорится в сообщении.

В ГП "Администрация морских портов Украины" отметили, что участвуют в координационных процессах после обстрела.

Что известно об атаке?