17 листопада, 15:17
Атака на турецьке судно з газом в Ізмаїлі: чи буде евакуація в Україні

Дарія Черниш
Основні тези
  • Під час атаки 17 листопада в Ізмаїлі загорілося судно під турецьким прапором, але ситуація контролюється рятувальниками.
  • Підстав для евакуації населення наразі немає.

Російська атака 17 листопада в Ізмаїлі пошкодила судно під турецьким прапором. Загорілось обладнання для перекачування газу.

Ситуація перебуває під контролем рятувальників. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство розвитку громад та територій України.

Дивіться також Після удару по Ізмаїлу пошкоджено судно із газом: через це у Румунії евакуювали село, – ЗМІ 

Чи евакуюватимуть українців після атаки?

Після удару Росії 17 листопада по порту в Ізмаїлі, що на Одещині, загорілося обладнання для перекачування газу на борту судна під турецьким прапором. 

Як повідомили у відомстві, на місці атаки працює оперативний штаб під керівництвом очільника Ізмаїльської районної адміністрації. Наслідки ліквідує ДСНС, зокрема команди з роботизованими комплексами, а також допоміжні служби. Ситуація перебуває під постійним контролем фахівців.

За інформацією місцевої влади, підстав для евакуації населення наразі немає,
– йдеться в повідомленні.

У ДП "Адміністрація морських портів України" зазначили, що беруть участь у координаційних процесах після обстрілу.

Що відомо про атаку?

  • Уночі 17 листопада Росія била по Україні ударними дронами. Внаслідок атаки лунали вибухи в Ізмаїлі, що на Одещині. 

  • Згодом стало відомо, що під вогонь окупантів потрапив порт Ізмаїла в Одеській області. В результаті удару загорілось судно під прапором Туреччини. Воно перевозило близько 4 000 тонн зрідженого газу.

  • Румунське видання Digi24 повідомляло, що жителів села Плауру, що на кордоні Румунії та України, евакуювали через небезпеку вибуху після атаки на судно.