Атака на турецьке судно з газом в Ізмаїлі: чи буде евакуація в Україні

Російська атака 17 листопада в Ізмаїлі пошкодила судно під турецьким прапором. Загорілось обладнання для перекачування газу.

Ситуація перебуває під контролем рятувальників. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство розвитку громад та територій України.

Дивіться також Після удару по Ізмаїлу пошкоджено судно із газом: через це у Румунії евакуювали село, – ЗМІ

Чи евакуюватимуть українців після атаки?

Після удару Росії 17 листопада по порту в Ізмаїлі, що на Одещині, загорілося обладнання для перекачування газу на борту судна під турецьким прапором.

Як повідомили у відомстві, на місці атаки працює оперативний штаб під керівництвом очільника Ізмаїльської районної адміністрації. Наслідки ліквідує ДСНС, зокрема команди з роботизованими комплексами, а також допоміжні служби. Ситуація перебуває під постійним контролем фахівців.

За інформацією місцевої влади, підстав для евакуації населення наразі немає,

– йдеться в повідомленні.

У ДП "Адміністрація морських портів України" зазначили, що беруть участь у координаційних процесах після обстрілу.

Що відомо про атаку?