Одесса 30 лет назад и сегодня остается самым курортным городом Украины. По численности населения она занимает 3 место после Киева и Харькова.

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Возвращение фуникулера

Многие молодые одесситы думают, что фуникулер у Потемкинской лестницы был всегда. Однако его история имела перерыв в более 35 лет.

В этом месте первый фуникулер запустили в 1902 году. Правда, в начале века его называли "подъемная машина". Но в 1969 году советская власть решила, что это слишком архаичная технология.

Поэтому там построили "Каскад эскалаторов". Он не только был не слишком красивым, но и вообще напоминал туннель промышленного объекта. "Модерная" декорация начала постепенно разрушаться сразу после развала СССР. А в 1997 году эскалаторы уже полностью закрыли и разобрали.

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Эскалатор возле Потемкинской лестницы / Фото old.odessa.ua

Через год там начали строительство нового фуникулера, которое продолжалось довольно долго. Однако уже в 2005 году вдоль Потемкинской лестницы снова начали курсировать небольшие зеленые вагончики.

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Фуникулер вернулся в 2005 году / Фото wikimedia.org

Рынок "Привоз"

Один из самых известных продовольственных рынков в Украине – это одесский "Привоз". Его история началась еще в далеком 1872 году. Поскольку Одесса имеет самый большой порт страны, большинство продукции здесь было "откуда-то" привезено. Поэтому и название рынок получил соответствующее.

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Старый "Привоз" / Фото votpusk

Со временем рынок расширялся, а в конце 1990 годов его реконструировали. Так, достроили рыбный и мясной корпуса, а вдоль улицы Пантелеймоновской построили 2 торгово-офисных центра и многочисленные магазины. В комплекс "Новый Привоз" вошла даже гостиница "Черное море".

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Рынок "Привоз" в Одессе / Фото odesa.depo.ua

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Одесский "Привоз" с птичьего полета / Фото "Одесский Курьер"

Одесский морвокзал: как изменился

Одесскому морскому вокзалу – уже более полувека. Однако, становиться таким, как его знают все одесситы он начал только после обретения Украиной независимости. В 1994 году там началось строительство большого выставочного комплекса, которое закончилось через 4 года.

А уже в 21 веке полностью завершилось формирование современного Морвокзала. В 2001 году на его территории построили огромный отель "Одесса".

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Морской вокзал в городе Одесса / Фото telegraf.com.ua

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Морской вокзал / Фото fbc.ua

Через год после завершения этого строительства там также установили известный памятник жены моряка с ребенком. В него вмонтирован динамик, из которого иногда звучат песни о моряках и их любимых.

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Памятник жене моряка на Морвокзале / Фото planetofhotels

Дом Либмана

Один из самых известных "углов" в Одессе – это угол между улицами Садовая и Преображенская. Именно здесь, в Приморском районе, в 1888 году построили дом Либмана.

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Дом Либмана на Преображенской улице / Фото telegraf.com.ua

К сожалению, дом находится в аварийном состоянии и требует реставрации. Поскольку расположен рядом с домом Руссова, часть которого была фактически уничтожена в результате пожара 27 октября 2009 года.

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Дом Либмана в Одессе / Фото "Думская"

Один из самых известных пляжей – Аркадия

Прежде всего Одесса у многих ассоциируется с пляжами. Большинство из них не слишком меняются, если не учитывать мелкие особенности времени. Однако есть и те, где все кардинально изменилось.

Например, Аркадия еще с 1894 года была лишь местом с пляжами, куда приходят погреться. При СССР ее несколько раз покрывали новыми дорожками и перестраивали. Однако суть всегда была неизменной – здесь только купались и отдыхали.

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Однако кардинальные изменения на пляж пришли в 21 веке. Здесь начали появляться много магазинчиков, кафе и баров. Затем открылись немало дискотек, ночных клубов, аквапарк и лунапарк. Часто местные таким изменениям возмущаются, мол, все – "уже не так". Однако трудно отрицать тот факт, что Аркадия за 30 лет стала известным местом зажигательных вечеринок и пляжных развлечений Одессы.

Пляж Аркадия в Одессе / Фото telegraf.com.ua, blogtravel.by

Стадион "Черноморец" после реконструкции

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Стадион "Черноморец" / Фото с официальной страницы в фейсбуке

Стадион "Черноморец" всегда был гордостью одесситов, которые являются поклонниками футбола. Его построили еще в 1936 году. С тех пор там всегда проходили важнейшие и самые ярые футбольные баталии Одессы, а иногда даже целой страны. Также практически с самого строительства стадиона создали одноименную команду.

Однако в годы независимости стадион понемногу стал заброшенным и довольно непривлекательным местом. Реконструкцию стадиона "Черноморец" начали в 2008 году. А торжественно открыли его уже через 3 года. С тех пор это не только место спортивных соревнований, но и самая большая концертная площадка Одессы. Насколько была нужна реконструкция этого места можно понять, взглянув на фото стадиона до ее начала.

Трибуны "Черноморца" до и после реконструкции / Фото chernomorets.odessa.ua, wikimedia.org

"Рогатый" транспорт также претерпел изменения

Одессой долго курсировали только старые небольшие трамваи. Они не всегда помещали всех пассажиров и, наконец, были крайне побиты годами. В годы независимости в городе начали постепенно менять этот вид электротранспорта.

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Одесский трамвай, 1990 год / Фото traffic.od.ua

В частности, с 2019 года на основных направлениях можно увидеть Odisey Max. Это новые трамваи, сделанные по всем требованиям 21 века. Они не только имеют современный вид, но и являются значительно более емкими чем их предшественники.

В каждом из Odisey – 62 сидячих места. В целом они за раз могут перевозить до 280 человек. Их в городе по состоянию на апрель было только 3, однако это количество постепенно увеличивают.

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Odisey Max уже курсирует по городу / Фото "Думская"

Одесский дворец спорта

Дворец спорта в Одессе много лет был довольно печальной страницей современной истории города. Дело в том, что здание находится на балансе областного совета, а там заявляют, что денег на ремонт нет. Поэтому с начала 90 годов это место – в крайне запущенном состоянии.

Как ухудшилось состояние Одесского дворца спорта / Фото old.odessa.ua, 2gis.ua

В 2018 году мэр Одессы начал говорить о планах провести реконструкцию здания. Тогда все остановилось на стадии визуализации возможных проектов. И в 2021 году в городе все же признали, что такое учреждение – необходимо.

Поэтому в апреле 2021 года депутаты горсовета Одессы выразили свою поддержку планам построить новый спортивно-концертный комплекс в городе. Его хотят построить рядом с аэропортом. На этот проект планируется выделить 500 миллионов гривен.

Поселок Котовского

Жилой массив имени Котовского одесситы обычно называют "поселком". Когда Украина стала независимой, это место было лишь небольшим микрорайоном с панельными домами. Однако с каждым годом количество зданий там увеличивалось.

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Жилой массив в начале / Фото vi.ill.in.ua

Поэтому сейчас это район в котором живут примерно 170 тысяч человек. А его размеры продолжают увеличиваться, и он практически поглощает деревни, которые когда-то были далеко за пределами города.

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Поселок Котовского / Фото wikipedia.org

Интересные факты об Одессе

  • Название города Одесса впервые появилось в 1795 году. До этого город называли Хаджибей.
  • Город имеет большое количество "народных названий" Одесса-мама, Жемчужина Черного моря, Южная Пальмира, Южная столица и Столица юмора.
  • Одесса имеет самый большой морской торговый порт в Украине.
  • Центральная часть города – это ансамбль зданий конца XVII – XIX веков. Их возвели в различных стилях: классицизм, ампир, модерн и другие.
  • А под городом располагается большая сеть подземных ходов и лабиринтов. Они образуют одну из крупнейших в мире катакомб, длина тоннелей там – примерно 2,5 тысячи километров.

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