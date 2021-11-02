Дело принципа, – Добкин

По данным ТИК, новым мэром Харькова стал секретарь горсовета Игорь Терехов. Добкин очутился на втором месте. Однако политик с такими результатами голосования не согласен.

Важно На выборах мэра Харькова победил Игорь Терехов

Я иду в суд. Здесь дело не в "Добкине с его амбициями". У нас, у всех харьковчан, при Терехове уже второй раз нагло украли право выбирать себе мэра города! Выбирать себе мэра, которого мы сами хотим. И здесь уже дело принципа,

– заявил Добкин.

По его словам, результаты выборов были сфальсифицированы. Мол, члены избирательной комиссии проигнорировали жалобы на фальсификации. Добкин призвал всех кандидатов на должность мэра не быть в стороне от его судебного процесса.

О фальсификациях заявляла ОПОРА

По официальным данным Терехова поддержали 146 240 жителей города, а Добкина – 82 008. Так, секретарь горсовета получил 50,66% голосов избирателей.

В то же время, общественная организация ОПОРА заявила о фальсификации в пользу Терехова на одном из участков Основянского района. Кандидату якобы добавили 70 голосов. Глава ТИК Евгений Емец все обвинения отрицал.

Впоследствии аналогичные фальсификации с протоколами были обнаружены на 9 участках в Новобаварском районе.

Обратите внимание! Еще перед выборами социологическая группа рейтинга провела опрос харьковчан. Социологи спросили у местных жителей, кому из кандидатов в мэры города они доверяют. Абсолютным лидером электоральных симпатий стал Терехов. 57,6% респондентов говорили, что будут голосовать за него, а 63% были убеждены в его победе.

Полный текст публикации Михаила Добкина в телеграмме:

Под покровом темноты, в 21613, председатель ТИК начала зачитывать некролог итогам выборов мэра Харькова. Они, эти члены комиссии, не удосужились дать ни одной оценки хотя бы одной из сотен жалоб поступивших в избирательные комиссии по поводу фальсификаций итогов голосования. Их не интересует, что вся Украина узнала о грубых фальсификациях во время голосования и, особенно, во время подсчёта голосов.

У них там "всё чётко", как когда-то говаривал Геннадий Адольфович.

С этим "одобрямс" я соглашаться не намерен. Я иду в суд. Тут дело не в "Добкине с его амбициями". У нас у всех харьковчан, при Терехове уже второй раз нагло украли право избирать себе мэра города! Избирать себе мэра, которого мы сами хотим. И тут уже дело принципа.

Призываю всех кандидатов на пост городского головы на этих выборах, независимо от политических взглядов, не оставаться в стороне. Призываю всеукраинские общественные организации, специализирующиеся на теме избирательного процесса, внимательно следить за предстоящим судебным противостоянием.

Призываю украинские СМИ не дать затухнуть этой теме, теме фальсификаций на выборах городского головы Харькова.