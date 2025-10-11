Дональд Трамп положительно отреагировал на решение Владимира Путина придерживаться Договора о сокращении ядерного вооружения даже после того, как срок его действия истечет. Он истекает в феврале 2026 года.

Интересно, что предложение главы Кремля не является официальным. Как заметил в эфире 24 Канала политтехнолог Михаил Шейтельман, российская сторона ожидала, что это станет началом диалога с США.

Как Трамп отреагировал на российские заявления?

Путин хочет мотивировать американцев к новому диалогу, в частности по Украине. Ядерную тематику могут использовать как "карту" во время переговоров. Уже было много слухов о предоставлении ракет Tomahawk, а также много официальных заявлений. Это не может не влиять на Россию.

Владимир Путин уже на это отреагировал, заявив, что предоставление дальнобойного оружия разрушит отношения России и США, которые только начали строить. Страна-агрессор хотела показать, что якобы имеет особую коммуникацию с Америкой, но все не так. Трамп видит, что Путин не готов к миру.

Тогда глава Кремля выдвинул свое предложение по ядерному оружию. В США никак не ответили. Далее этот тезис повторил глава российского МИД и посол России в ООН. Трамп снова промолчал, а то, что впоследствии все-таки прозвучало, было лишь ответом для прессы,

– подчеркнул Михаил Шейтельман.

Не стоит думать, что Трамп действительно поверил в заявления диктатора. Он лишь сказал, что решение России продолжать Договор является хорошим, интересным, но не добавил больше ничего. Он сыграл по российскому сценарию, а теперь будет ход от Путина.

При этом, скорее всего, американцы передадут новые ракеты в Европу, чтобы она могла защититься от атак России. Поэтому план главы Кремля возродить диалог с США – вряд ли сработал,

