"Ядерний договір" провалився: політтехнолог пояснив, як Трамп розкусив гру Путіна
- Дональд Трамп позитивно відреагував на рішення Володимира Путіна дотримуватися Договору про скорочення ядерного озброєння.
- Путін намагається мотивувати США до нового діалогу, використовуючи ядерну тематику як карту, але Трамп бачить, що Путін не готовий до миру.
Дональд Трамп позитивно відреагував на рішення Володимира Путіна дотримуватися Договору про скорочення ядерного озброєння навіть після того, як термін його дії закінчиться. Він спливає у лютому 2026 року.
Цікаво, що пропозиція очільника Кремля не є офіційною. Як зауважив в ефірі 24 Каналу політтехнолог Михайло Шейтельман, російська сторона очікувала, що це стане початком діалогу зі США.
Як Трамп відреагував на російські заяви?
Путін хоче мотивувати американців до нового діалогу, зокрема щодо України. Ядерну тематику можуть використати як "карту" під час переговорів. Уже було багато чуток про надання ракет Tomahawk, а також багато офіційних заяв. Це не може не впливати на Росію.
Володимир Путін уже на це відреагував, заявивши, що надання далекобійної зброї зруйнує відносини Росії та США, які тільки почали будувати. Країна-агресорка хотіла показати, що нібито має особливу комунікацію з Америкою, але все не так. Трамп бачить, що Путін не готовий до миру.
Тоді очільник Кремля висунув свою пропозицію щодо ядерної зброї. У США ніяк не відповіли. Згодом цю тезу повторив глава російського МЗС і посол Росії в ООН. Трамп знову промовчав, а те, що згодом все-таки прозвучало, було лише відповіддю для преси,
– підкреслив Михайло Шейтельман.
Не варто думати, що Трамп справді повірив у заяви диктатора. Він лише сказав, що рішення Росії продовжувати Договір є добрим, цікавим, але не додав більше нічого. Він зіграв за російським сценарієм, а тепер буде хід від Путіна.
При цьому, скоріш за все, американці передадуть нові ракети у Європу, щоб вона могла захиститися від атак Росії. Тож план очільника Кремля відродити діалог зі США – навряд чи спрацював,
Що говорив Трамп і Путін про ядерну зброю
- Скасування Договору про стратегічні наступальні озброєння Путін анонсував ще у 2023 році. Він сказав, що це рішення "вимушене" і скаржився на те, що деякі країни нібито продовжують розвивати свій ядерний потенціал.
- Росіяни продовжували лякати Захід ядерною зброєю. У відповідь на такі слова Трамп назвав Дмитра Медведєва "тупою людиною, яка працює на Путіна". Також він розпорядився відправити атомні підводні човни до берегів Росії.
- На початку жовтня 2025 року Трамп врешті відреагував на пропозицію Росії надалі дотримуватися Договору. Це сталося після нагадування посла країни-агресорки в ООН, який зауважив, що Путін чекає відповіді. Трамп лаконічно сказав, що "це гарна ідея".