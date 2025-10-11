Цікаво, що пропозиція очільника Кремля не є офіційною. Як зауважив в ефірі 24 Каналу політтехнолог Михайло Шейтельман, російська сторона очікувала, що це стане початком діалогу зі США.

Дивіться також Дещо зупиняє Путіна: чи є справжня загроза ядерного удару

Як Трамп відреагував на російські заяви?

Путін хоче мотивувати американців до нового діалогу, зокрема щодо України. Ядерну тематику можуть використати як "карту" під час переговорів. Уже було багато чуток про надання ракет Tomahawk, а також багато офіційних заяв. Це не може не впливати на Росію.

Володимир Путін уже на це відреагував, заявивши, що надання далекобійної зброї зруйнує відносини Росії та США, які тільки почали будувати. Країна-агресорка хотіла показати, що нібито має особливу комунікацію з Америкою, але все не так. Трамп бачить, що Путін не готовий до миру.

Тоді очільник Кремля висунув свою пропозицію щодо ядерної зброї. У США ніяк не відповіли. Згодом цю тезу повторив глава російського МЗС і посол Росії в ООН. Трамп знову промовчав, а те, що згодом все-таки прозвучало, було лише відповіддю для преси,

– підкреслив Михайло Шейтельман.

Не варто думати, що Трамп справді повірив у заяви диктатора. Він лише сказав, що рішення Росії продовжувати Договір є добрим, цікавим, але не додав більше нічого. Він зіграв за російським сценарієм, а тепер буде хід від Путіна.

При цьому, скоріш за все, американці передадуть нові ракети у Європу, щоб вона могла захиститися від атак Росії. Тож план очільника Кремля відродити діалог зі США – навряд чи спрацював,

Що говорив Трамп і Путін про ядерну зброю