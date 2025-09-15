В ВСУ опровергли информацию об использовании россиянами "Шахеда", обработанного ядом
- Полковник Власюк опроверг информацию о том, что российские "Шахеды" были обработаны отравляющими веществами.
- ВСУ подчеркнули важность взвешенной оценки и официального подтверждения данных перед их распространением.
Полковник Власюк раскрыл детали неоднозначного инцидента, произошедшего в апреле 2025 года. Тогда через ГСЧС распространились сообщения о том, что после сбития вражеского дрона на его поверхности якобы обнаружили химическое вещество.
Об этом во время брифинга сообщил начальник отдела гражданской защиты управления Радиационной, химической и биологической защиты Командования Сил поддержки ВСУ, полковник Артем Власюк, передает 24 Канал со ссылкой на материал LIGA.net.
Что известно об инциденте с "ядовитыми дронами"?
В ВСУ отметили, что информация о вражеском "Шахеде", который якобы был обработан ядовитым веществом, не соответствует действительности.
Заметьте! Несколько месяцев назад после сбивания российских беспилотников несколько человек обратились за медицинской помощью из-за якобы влияния ядовитых веществ, которые могли распространиться именно с помощью дронов. Тогда эксперты рекомендовали не прикасаться к обломкам сбитых дронов без предварительного химического анализа.
Однако попытки проверить эти сведения – через госпитали и официальные каналы, не увенчались успехом. Поэтому в ВСУ опровергают информацию об использовании россиянами беспилотников с ядом.
Оказалось, что это (данные о "ядовитом дроне" – 24 Канал) – следствие того, что у страха большие глаза,
– констатировал Власюк.
Он также отметил, что враг может применять любые средства и в любых вариантах снаряжения, но подчеркнул важность взвешенной оценки и официального подтверждения таких данных перед их распространением.
По его словам, в информационном пространстве сейчас идет борьба, а россияне умело манипулируют данными, создавая ложные впечатления и сея панику среди украинцев.
Противник очень искусно использует формулу 20 на 80: немножко правды, буквально полтора-два слова, а остальное – все абсолютно понятно, о чем (является ложью – 24 Канал),
– подытожил полковник.
Какую тактику используют россияне на фронте?
Кремль не отказывается от планов захватить Купянск на Харьковщине, считая город стратегической целью. Представитель ОСУВ "Днепр" Алексей Бельский заявил, что по состоянию на 15 сентября российская армия официально туда не зашла, но в городе действуют диверсионные группы.
По его словам, оккупанты часто переодеваются в гражданскую одежду и пользуются поддельными документами, что противоречит законам войны.
На других участках фронта враг применяет тактику небольших групп с минимальным использованием бронетехники.
В Нацгвардии сообщили, что такие подразделения ведут непрерывную аэроразведку, ища слабые места в обороне, особенно на Покровском направлении, который сейчас остается одним из самых горячих участков фронта.
В то же время украинские бойцы рассказывают о странных действиях оккупантов на поле боя. В частности известно, что российские войска пытаются маскироваться с помощью черных пакетов и палаток.