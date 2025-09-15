Полковник Власюк розкрив деталі щодо неоднозначного інциденту, що стався у квітні 2025 року. Тоді через ДСНС поширилися повідомлення про те, що після збиття ворожого дрона на його поверхні нібито виявили хімічну речовину.

Про таке під час брифінгу повідомив начальник відділу цивільного захисту управління Радіаційного, хімічного та біологічного захисту Командування Сил підтримки ЗСУ, полковник Артем Власюк, передає 24 Канал із посиланням на матеріал LIGA.net.

Що відомо про інцидент із "отруйними дронами"?

У ЗСУ наголосили, що інформація про ворожий "Шахед", який нібито був оброблений отруйною речовиною, не відповідає дійсності.

Зауважте! Кілька місяців тому після збиття російських безпілотників декілька людей звернулися по медичну допомогу через нібито вплив отруйних речовин, які могли поширитися саме за допомогою дронів. Тоді експерти рекомендували не торкатися уламків збитих дронів без попереднього хімічного аналізу.

Однак спроби перевірити ці відомості – через шпиталі та офіційні канали, не заручилися успіхом. Тож у ЗСУ спростовують інформацію про використання росіянами безпілотників з отрутою.

Виявилось, що це (дані про "отруйний дрон" – 24 Канал) – наслідок того, що у страху великі очі,

– констатував Власюк.

Він також зауважив, що ворог може застосовувати будь-які засоби й у будь-яких варіантах спорядження, але підкреслив важливість зваженої оцінки та офіційного підтвердження таких даних перед їх поширенням.

За його словами, в інформаційному просторі нині триває боротьба, а росіяни вміло маніпулюють даними, створюючи хибні враження й сіючи паніку серед українців.

Противник дуже майстерно використовує формулу 20 на 80: трошечки правди, буквально півтора-два слова, а решта – все абсолютно зрозуміло, про що (є брехнею – 24 Канал),

– підсумував полковник.

