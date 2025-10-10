Россияне хотели создать плацдарм для штурмов: бойцы ССО помешали и уничтожили ДРГ врага в Ямполе
- Силы специальных операций уничтожили ДРГ противника в Ямполе.
ССО провели операцию, обнаружили и уничтожили группы противника, не допустив их закрепления на территории и дальнейшее продвижение.
В населенном пункте Ямполь в Донецкой области украинские военные провели операцию и выбили российские диверсионные группы. Оккупанты пытались закрепиться в поселке.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Сил спецопераций ВСУ.
Что известно об уничтожении ДРГ врага в Ямполе?
В ССО сообщили, что оккупанты пытались закрепиться в населенном пункте и создать плацдарм для дальнейших штурмов. Бойцы 8 полка Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины выбивали с территории ДРГ российской армии.
Спецназовцы провели комплекс специальных действий, обнаружили и уничтожили группы противника, осуществили зачистку территории и не допустили дальнейшего продвижения врага,
– говорится в сообщении.
В результате действий украинских воинов армия агрессора понесла потери и враг был отброшен от Ямполя.
ССО уничтожили ДРГ противника в Ямполе: смотрите видео
Потери россиян: последние новости
За прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1120 человек. Также ВСУ обезвредили 5 танков, 14 боевых бронированных машин, 13 артиллерийских систем, 254 беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня и 70 единиц автомобильной техники оккупантов.
Украинские военные на днях сообщали, что с помощью FPV-дрона преодолели десятки километров и попали в оккупированное Курахово в донецкой области. Там они смогли поразить российский военный КАМАЗ.
Также ночью 4 октября Силы обороны поразили на Курщине радиолокационный комплекс "Гармонь" и транспортно-заряжающую машину из состава ОТРК "Искандер". Вместе с тем, был нанесен удар по командному пункту 8 армии вооруженных сил врага, дислоцирующейся на временно оккупированной территории Донецкой области.