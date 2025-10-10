Укр Рус
24 Канал Новини України Росіяни хотіли створити плацдарм для штурмів: бійці ССО завадили і знищили ДРГ ворога в Ямполі
10 жовтня, 13:18
3

Росіяни хотіли створити плацдарм для штурмів: бійці ССО завадили і знищили ДРГ ворога в Ямполі

Ірина Марціяш
Основні тези
  • Сили спеціальних операцій знищили ДРГ противника в Ямполі.

  • ССО провели операцію, виявили та знищили групи противника, не допустивши їх закріплення на території і подальше просування.

     

В населеному пункті Ямпіль в Донецькій області українські військові провели операцію та вибили російські диверсійні групи. Окупанти намагалися закріпитися в селищі.

Про це пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу Сил Спецоперацій ЗСУ.

Дивіться також Зеленський сказав, чим для Путіна може обернутися захоплення сходу України 

Що відомо про знищення ДРГ ворога в Ямполі?

У ССО повідомили, що окупанти намагалися закріпитися у населеному пункті та створити плацдарм для подальших штурмів. Бійці 8 полку Сил спеціальних операцій Збройних Сил України вибивали з території ДРГ російської армії.

Спецпризначенці провели комплекс спеціальних дій, виявили та знищили групи противника, здійснили зачистку території та не допустили подальшого просування ворога, 
– ідеться в повідомленні.

Внаслідок дій українських воїнів армія агресора зазнала втрат і ворог був відкинутий від Ямполя.

ССО знищили ДРГ противника в Ямполі: дивіться відео

Втрати росіян: останні новини

  • За минулу добу втрати російських загарбників склали 1120 осіб. Також ЗСУ знешкодили 5 танків, 14 бойових броньованих машин, 13 артилерійських систем, 254 безпілотних літальних апарати оперативно-тактичного рівня та 70 одиниць автомобільної техніки окупантів.

  • Українські військові днями повідомляли, що за допомогою FPV-дрона подолали десятки кілометрів та потрапили в окуповане Курахове в донецькій області. Там вони змогли уразити російський військовий КАМАЗ.

  • Також вночі 4 жовтня Сили оборони уразили на Курщині радіолокаційний комплекс "Гармонь" та транспортно-заряджаючу машину зі складу ОТРК "Іскандер". Разом з тим, було завдано удару по командному пункту 8 армії збройних сил ворога, що дислокується на тимчасово окупованій території Донеччини.