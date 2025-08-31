Бывшего мэра Херсона Владимира Миколаенко россияне задержали сразу, как оккупировали город. Он провел страшные 3,5 года в российском плену и наконец вернулся в Украину.

Журналист из Херсона, редактор сайта "Мост" Сергей Никитенко, который первый взял интервью у Миколаенко после его возвращения, поделился в разговоре с 24 Каналом деталями жизни экс-мэра в плену у оккупантов. В частности, о том, почему Миколаенко отказывался от обмена на российских военных.

Почему россиянам был нужен именно Миколаенко?

Журналист отметил, что политическая карьера Миколаенко была очень интересной, а он сам – уникальным человеком. Мэром Херсона в 2014 году он стал случайно.

До того он много лет был депутатом Херсонского городского совета. Всегда имел проукраинские взгляды. В 2013-м были тяжелые выборы. Однако он победил в них и занимал должность городского головы в течение шести лет.

У него непростая политическая история на посту мэра, потому что он обычно доверял людям, а его часто обманывали так называемые политические "друзья". Миколаенко был добрым человеком, и это ему часто мешало в политике,

– подчеркнул Никитенко.

Однако, по мнению журналиста, именно качества, что имел экс-мэр, и которые не смогла изменить херсонская политика, возможно, помогли ему в российском плену, в частности, сохранить ясный ум.

Когда россияне захватили Херсон в 2022 году, у них не было на кого здесь опереться, чтобы построить свою власть. Потому что, по его словам, местная агентура оккупантов представляла собой или маргиналов, или людей типа Владимира Сальдо (гауляйтер Херсонщины – 24 Канал), которые делали все за деньги и на которых особо нельзя было положиться.

Как только россияне зашли в Херсон, они начали искать авторитетных местных людей, которые бы могли представлять так называемую новую власть. Очевидно, что с такими предложениями они обращались не только к Миколаенко,

– отметил редактор сайта "Мост".

Эксмер рассказывал, как ему угрожал Стремоусов (был заместителем главы оккупационной власти Херсонщины в начале полномасштабного вторжения - 24 Канал), потому что фсбшникам было очень выгодно иметь на своей стороне такого человека как он.

Обратите внимание! Владимир Миколаенко занимал должность мэра Херсона с 2014-го по 2020 годы. Когда россияне оккупировали город, он отказался с ними сотрудничать, и 18 апреля 2022 года его похитили российские оккупанты. Впоследствии его перевезли в Крым, а затем в колонию во Владимирской области. Во время обмена пленными 24 августа 2025 года на День Независимости Миколаенко был освобожден и вернулся в Украину.

"Экс-мэр был нужен россиянам, ведь он хорошо знал город, хоть и в то время ушел на пенсию, как он говорил. А оккупанты были решительно настроены держать Херсон. В частности, им было нужно банально готовиться к отопительному сезону. А такие люди, как Сальдо, кого они взяли, вряд ли этим занимался", – заметил журналист.

Как экс-мэр Херсона выстоял в российском плену?

В плену Миколаенко провел 3,5 года, где фактически находился в информационной изоляции.

Это, как отметил Никитенко, очень болезненная тема. Он почти ничего не знал, что происходило. Про освобождение Херсона он узнал только весной 2023 года. А в 2024-м услышал от кого-то из пленных, что россияне взорвали Каховскую ГЭС.

Мы разговаривали с ним пару дней назад и договорились, что он будет мне звонить, когда будет время, и я буду рассказывать, чем мы жили последние 3,5 года. Это на самом деле очень трудно,

– объяснил редактор сайта "Мост".

Есть и смешные моменты, по его словам, когда он рассказывает Миколаенко, кто из херсонцев пошел работать на россиян. Среди них есть люди, которых он увольнял, потому они являются бездельниками и людьми с низкими социальными качествами и умственными способностями. А есть и печальные моменты, когда Никитенко рассказывает о тех, кто горожан погиб, кто до сих пор в плену у россиян.

В плену он пытался держать свой разум в нормальном состоянии, хотя были постоянные избиения. Как пояснил журналист, господин Владимир не хочет рассказывать детали, возможно, позже раскроет, ведь это важно. Он отказывался от обмена в пользу тяжелобольного украинского пленного.

Когда еще в Херсоне ему дали возможность написать смску тогдашней уполномоченной по правам человека Людмиле Денисовой, он просил не менять его на россиян. Потому что оккупанты сказали ему, якобы обменяют его "на 20 своих". Николаенко сказал, что такой же человек, как и все,

– отметил Сергей Никитенко.

Он добавил, что Владимиру Миколаенко потом еще несколько раз отказывался от обмена, потому что это было нужнее другим людям, из-за их состояния здоровья. Эти поступки также очень много говорят о бывшем мэре Херсона.

