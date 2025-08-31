Колишнього мера Херсону Володимира Миколаєнко росіяни затримали майже одразу, як окупували місто. Він провів страшні 3,5 роки у російському полоні і нарешті повернувся в Україну.

Журналіст із Херсона, редактор сайту "Мост" Сергій Нікітенко, який перший взяв інтерв'ю у Миколаєнка, після його повернення, поділився у розмові з 24 Каналом деталями життя ексмера у в полоні в окупантів. Зокрема, про те, чому Миколаєнко відмовлявся від обміну на російських військових.

Чому росіянам був потрібний саме Миколаєнко?

Журналіст наголосив, що політична кар'єра Миколаєнка була дуже цікавою, а він сам – унікальною людиною. Мером Херсону у 2013 році він став випадково.

До того він багато років був депутатом Херсонської міської ради. Завжди мав проукраїнські погляди. У 2013-му були важкі вибори. Проте він переміг в них і обіймав посаду міського голови впродовж шести років.

У нього непроста політична історія на посаді мера, тому що він зазвичай довіряв людям, а його часто обманювали так звані політичні "друзі". Миколаєнко був доброю людиною, і це йому часто заважало в політиці,

– підкреслив Нікітенко.

Однак саме якості, що мав ексмер, і які не змогла змінити херсонська політика, можливо, на думку журналіста, допомогли йому в російському полоні, зокрема, зберегти ясний розум.

Коли росіяни захопили Херсон у 2022 році, у них не було на кого тут спертися, щоб розбудувати сою владу. Тому що, за його словами, місцева агентура окупантів являла собою або маргіналів, або людей типу Володимира Сальдо (гауляйтер Херсонщини – 24 Канал), які робили все за гроші і на яких особливо не можна було покластися.

Як тільки росіяни зайшли в Херсон, вони почали шукали авторитетних місцевих людей, які б могли представляти так звану нову владу. Очевидно, що з такими пропозиціями вони зверталися не тільки до Миколаєнко – багатьом людям вони пропонували очолювати окупаційний уряд,

– наголосив редактор сайту "Мост".

Миколаєнко розповідав, як йому погрожував Стремоусов (був заступником глави окупаційної влади Херсонщини на початку повномасштабного вторгнення - 24 Канал), тому що фсбшникам було дуже вигідно мати на своєму боці таку людину як він.

Зверніть увагу! Володимир Миколаєнко обіймав посаду мера Херсона з 2014-го по 2020 роки. Коли росіяни окупували місто, він відмовився з ними співпрацювати і 18 квітня 2022 року його викрали російські окупанти. Згодом його перевезли до Криму, а потім до колонії у Володимирській області. Під час обміну полоненими 24 серпня 2025 на День Незалежності року Миколаєнко було звільнено і він повернувся в Україну.

Ексмер був потрібний росіянам, адже він добре знав місто, хоч і на той час пішов на пенсію, як він говорив. А окупанти були рішуче налаштовані тримати Херсон. Зокрема, їм було потрібно банально готуватися до опалювального сезону. А такі люди, як Сальдо, кого вони взяли, навряд чи цим займалися, – зауважив журналіст.

Як ексмер Херсону вистояв в російському полоні?

В полоні Миколаєнко провів 3,5 роки, де фактично перебував в інформаційній ізоляції.

Це, як відзначив Нікітенко, дуже болюча тема. Він майже нічого не знав, що відбувалося. Єдине, про що він дізнався, але тільки навесні 2023 року, що був звільнений Херсон. А у 2024-му він почув від когось з полонених, що росіяни підірвали Каховську ГЕС.

Ми розмовляли з ним пару днів тому і домовились, що він буде мені телефонувати, коли матиме час, і я розповідатиму, чим ми жили останні 3,5 роки. Це насправді дуже важко,

– пояснив редактор сайту "Мост".

Є й смішні моменти, за його словами, коли він розповідає Миколаєнко, хто з херсонців пішов працювати на росіян. Серед них є люди, яких він звільняв, тому вони є неробами і людьми з низькими соціальними якостями і розумовими здібностями. А є й сумні моменти, коли Нікітенко розповідає про тих, хто містян загинув, хто досі в полоні у росіян.

В полоні він намагався тримати свій розум в нормальному стані, хоча були постійні побиття. Як пояснив журналіст, пан Володимир не хоче розповідати деталі, можливо, пізніше розкриє, адже це важливо. Він відмовлявся від обміну на користь важкохворого українського полоненого.

Коли ще в Херсоні йому дали змогу написати смску тодішній уповноваженій з прав людини Людмилі Денисовій, він просив не міняти його на росіян. Тому що окупанти сказали йому, нібито обміняють його "на 20 своїх". Миколаєнко сказав, що така ж сама людина, як і всі,

– відзначив Сергій Нікітенко.

Він додав, що Володимиру Миколаєнко потім ще декілька разів відмовлявся від обміну, тому це було потрібніше іншим людям, через їхній стан здоров'я. Ці вчинки також дуже багато говорять про колишнього мера Херсону.

Що Миколаєнко розповів у своєму першому інтерв'ю після полону?