Поговаривают, что оккупанты хотят сместить предателя Украины с этой должности. В эфире 24 Канала журналистка из Херсона Евгения Вирлич рассказала, какие проблемы возникают у россиян с гауляйтерами на оккупированных территориях и зачем враг назначает ФСБшников в так называемые "администрации".

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Кресла гауляйтеров шатаются давно

У россиян давно проблемы с гауляйтерами на оккупированных территориях. Например, когда российские войска зашли в Херсон и оккупировали его на неполные девять месяцев, то они не нашли человека, который бы вызвал доверие у населения, чтобы его поставить гауляйтером областного центра. Поэтому вынуждены были поставить никому не известного Александра Купца, бывшего служивого.

Его никто не знал и не знает, хотя сейчас он учитывается как начальник военной администрации в Херсоне. Недоверие к местным коллаборационистам и предателям у российских захватчиков было с самого начала,

– отметила Вирлич.

По ее словам, у российских захватчиков не было особого выбора. К тому же они совсем не ожидали увидеть в Херсоне сопротивление горожан и абсолютное неприятие россиян.

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Гауляйтеры выполняют не то, что от них требуют, но заменить их фактически некем. Россияне столкнулись с тем, что те люди, на которых они делали ставки, начали просто откровенно воровать и врать им. Например, Игоря Семенчева младшего судят и в Украине, и осудили уже в России. Так же Вадима Ильмиева, которого в России осудили за взяточничество.

Под гауляйтерами на Херсонщине кресла шатаются довольно долго. Учитывая то, как они, например, "ремонтируют" школы или дороги на Херсонщине, а на самом деле банально воруют российские деньги. Я думаю, что россияне также это видит,

– сказала журналистка из Херсона.

Поэтому, возможно, оккупанты делают заместителями гауляйтеров своих службистов, ФСБшников и других, чтобы они следили за коллаборационистами, в частности Сальдо, Булюком, Филипчуком, Черевко, Косенко и т.д., или для того, чтобы постепенно заменить их.

Отметим, что Шувалкин, который стал первым заместителем Сальдо, до назначения работал на руководящих должностях в управлениях ФСБ в Саратове, Грозном и Ростове-на-Дону, а также возглавлял оперативный отдел ФСБ в Пензе. Впервые его имя появилось в российских медиа в связи с Херсонщиной в ноябре 2024 года, когда он начал посещать регион и участвовать во встречах с молодежью.