Отмечается, что детонация произошла в кабинете так называемого руководителя незаконного оккупационного учреждения "МФЦ Мои документы" Романа Подсудевского, передает 24 Канал со ссылкой на ГУР.

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Что известно

В украинской разведке уточнили, что Подсудевский – предатель Украины, коллаборационист, бывший высокопоставленный чиновник Пограничной службы Украины, который бежал в оккупированный Крым в 2015 году. Там он начал сотрудничество с чекистами так называемого "управления фсб по республике Крым".



Между этим управлением вражеской спецслужбы во временно оккупированном Крыму и другим кланом ФСБ России продолжается внутренняя вражда за денежные потоки на захваченных территориях Запорожской области.

Собственно, взрыв в кабинете Подсудевского в оккупированном Приморске организовали фсбшники из Москвы, и это стало еще одним проявлением грызни между чекистами за дерибан. Таким образом фсбшники с Лубянки прислали сигнал коллаборационисту Подсудевскому и его покровителям о необходимости урезать аппетиты и быть более уступчивыми "старшему брату",

– рассказали в ГУР.

Напомним, что оккупанты планировали теракт в одном из строительных гипермаркетов Киева во время, когда там много людей.