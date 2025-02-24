Зазначається, що детонація відбулася у кабінеті так званого керівника незаконної окупаційної установи "МФЦ Мои документы" Романа Подсудєвського, передає 24 Канал із посиланням на ГУР.

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Що відомо

В українській розвідці уточнили, що Подсудєвський – зрадник України, колаборант, колишній високопосадовець Прикордонної служби України, який втік до окупованого Криму у 2015 році. Там він розпочав співпрацю з чекістами так званого "управлєнія фсб по рєспублікє Крим".



️Між цим управлінням ворожої спецслужби у тимчасово окупованому Криму та іншим кланом ФСБ Росії триває внутрішня ворожнеча за грошові потоки на захоплених територіях Запорізької області.

Власне, вибух у кабінеті Подсудєвського в окупованому Приморську організували фсбшники з Москви, і це стало ще одним проявом гризні між чекістами за дерибан. У такий спосіб фсбшники з Луб'янки надіслали сигнал колаборанту Подсудєвському та його покровителям про необхідність урізати апетити і бути поступливішими "старшому брату",

– розповіли у ГУР.

Нагадаємо, що окупанти планували теракт в одному з будівельних гіпермаркетів Києва у час, коли там багато людей.