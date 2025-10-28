Экс-мэру Одессы Геннадию Труханову вручили подозрение, – СМИ

Бывшему мэру Одессы Геннадию Труханову сообщили о подозрении. Это произошло вечером 28 октября.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне, УП и телеграм-канал Сергея Стерненко.

Что известно о вручении подозрения Труханову?

О том, что Геннадию Труханову вечером 28 октября вручили подозрение Суспильному сообщили осведомленные источники.

Впоследствии "Украинская правда" со ссылкой на свои источники уточнила, что экс-мэру Одессы вручили подозрение в служебной халатности из-за непринятия мер к, во время и после непогоды, которая охватила город, в конце сентября.