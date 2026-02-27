Экс-спикер НАТО назвал наибольший риск для Украины создание "свободной экономической зоны"

Ранее мирный план, который имел 20 пунктов, в частности, предусматривал создание "свободной экономической зоны" на Донбассе. Однако очевидно, что это выгодно только России.

Такое мнение 24 Канала высказал бывший спикер НАТО, бывший заместитель помощника генсека Джейми Ши, отметив, что любые договоренности о своеобразных свободных зонах должны сохранять принцип украинского суверенитета. В противном случае реализация такого плана просто превращаться в прикрытие для постепенной оккупации или аннексии со стороны России.

Каков наибольший риск для Украины?

По словам бывшего представителя НАТО, Украина не может уступить суверенитет над территорией, которую она сейчас контролирует. В то же время чтобы сохранить хорошие отношения с США, Киеву нужно действовать с осторожностью.

Любая подобная договоренность, оставляющая статус украинской территории в определенной степени неопределенным или передающая его под международную администрацию, должна быть подкреплена чрезвычайно жесткими гарантиями безопасности. В частности, со стороны США.

Эта идея нравится России, ведь, очевидно, с позиции Путина, если он сейчас теряет 30 – 35 тысяч солдат за каждый квадратный километр украинской территории, которую ему удается захватить, возможность получить "бесплатную" территорию через переговоры без потерь выглядит для него очень привлекательной,

– подчеркнул он.

Ши отметил, что идея "свободной экономической зоны" существует уже давно. Однако этот вопрос до сих пор не был четко согласован между Соединенными Штатами Америки и Украиной в контексте переговоров с Россией. Это дает основания считать, что с украинской точки зрения на столе пока нет удовлетворительного технического или политического решения.

Более того, выдвинуть такое предложение – легко, но найти людей, готовых ее реализовывать, привлечь силовые ресурсы, обеспечить финансирование и эффективное управление – это совсем другая история.

Интересно! В то же время политический обозреватель Юлия Забелина ранее предположила, что такую зону мог бы контролировать Фонд восстановления. В него могут войти компании зятя американского президента Джареда Кушнера, или же его совместные с другими странами фирмы.

Он добавил, что ключевым вопросом является реакция именно Украины – соответствует ли идея ее интересам и совместима ли она с нерушимым суверенитетом Украины над собственной территорией.

Что известно о создании "свободной экономической зоны"?