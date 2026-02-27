Ексречник НАТО назвав найбільший ризик для України створення "вільної економічної зони"

Раніше мирний план, який мав 20 пунктів, зокрема, передбачав створення "вільної економічної зони" на Донбасі. Однак очевидно, що це вигідно лише Росії.

Таку думку 24 Каналу висловив колишній речник НАТО, колишній заступник помічника генсека Джеймі Ши, зазначивши, що будь-які домовленості про своєрідні вільні зони мають зберігати принцип українського суверенітету. В іншому випадку реалізація такого плану просто перетворюватися на прикриття для поступової окупації або анексії з боку Росії.

Дивіться також У Буданова назвали важливу умову до гарантій безпеки: як не зробити ті самі помилки

Яким є найбільший ризик для України?

За словами колишнього речника НАТО, Україна не може поступитися суверенітетом над територією, яку вона наразі контролює. Водночас щоб зберегти добрі відносини з США, Києву потрібно діяти з обережністю.

Будь-яка подібна домовленість, що залишає статус української території певною мірою невизначеним або передає його під міжнародну адміністрацію, має бути підкріплена надзвичайно жорсткими гарантіями безпеки. Зокрема, з боку США.

Ця ідея подобається Росії, адже, очевидно, з позиції Путіна, якщо він зараз втрачає 30 – 35 тисяч солдатів за кожен квадратний кілометр української території, яку йому вдається захопити, можливість отримати "безплатну" територію через переговори без втрат виглядає для нього дуже привабливою,

– наголосив він.

Ши зауважив, що ідея "вільної економічної зони" існує вже давно. Однак це питання досі не було чітко узгоджене між Сполученими Штатами Америки та Україною в контексті переговорів з Росією. Це дає підстави вважати, що з українського погляду на столі поки що немає задовільного технічного або політичного рішення.

Ба більше, висунути таку пропозицію – легко, але знайти людей, готових її реалізовувати, залучити силові ресурси, забезпечити фінансування та ефективне управління – це зовсім інша історія.

Цікаво! Водночас політична оглядачка Юлія Забєліна раніше припустила, що таку зону міг би контролювати Фонд відбудови. До нього можуть увійти компанії зятя американського президента Джареда Кушнера, або ж його спільні з іншими країнами фірми.

Він додав, що ключовим питанням є реакція саме України – чи відповідає ідея її інтересам і чи сумісна вона з непорушним суверенітетом України над власною територією.

Що відомо про створення "вільної економічної зони"?