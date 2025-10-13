Польша проведет новую эксгумацию жертв Волынской трагедии: где будут поисковые работы
- Украина предоставила разрешение Польше на проведение поисково-эксгумационных работ.
- Дипломаты подчеркивают готовность к сотрудничеству в исторической сфере.
Украинско-польские отношения требуют особого внимания в контексте решения проблем исторического прошлого. Так, вскоре на территории Ровенской области проведут очередные поисково-эксгумационные работы.
О положительном шаге в развитии отношений между государствами рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Польша Василий Боднар, передает 24 Канал.
Что известно о новом этапе эксгумации жертв Волынской трагедии?
Украинский дипломат подписал ноту, которой Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины предоставило польской стороне разрешение на проведение поисковых работ в селе Углы Ровенской области.
Такое разрешение выдали на запрос заместителя министра культуры Польши Каролины Романовской. В то же время украинская сторона также пригласила представителей Польши принять участие в проведении работ непосредственно на месте.
Украина и я лично готовы в дальнейшем сотрудничать с польскими партнерами в исторической сфере и по вопросам проведения эксгумаций. Мы открыты и честны. Только так мы сможем достичь настоящего взаимопонимания,
– подчеркнул Боднар.
Дипломат также выразил надежду, что Польша в ответ продемонстрирует готовность к откровенному диалогу по сложным аспектам общего исторического прошлого.
Спорные исторические вопросы между Украиной и Польшей: последние новости
6 сентября на Тернопольщине состоялась церемония перезахоронения останков жертв Волынской трагедии, обнаруженных во время поисковых работ в селе Пужники.
В мероприятии приняли участие представители Украины и Польши. Захоронению предшествовала совместная молитва и святая месса.
Во время проведения одного из предыдущих этапов эксгумации ряд польских медиа распространил сообщение о якобы приостановлении поисковых работ. Тогда в интернете даже появилось письмо с подписью министра культуры Украины Николая Точицкого, который якобы подтверждал это решение.
В августе этого года Украина и Польша уже проводили совместные поисковые работы во Львове. Их целью было выявление и достойное перезахоронение солдат Войска Польского, погибших во время военных событий.
В то же время в Варшаве не утихают дискуссии вокруг трактовки Волынской трагедии в украинских школьных учебниках. Министр образования Польши выразила обеспокоенность тем, как события на Волыни описаны в учебном материале для 10 класса.