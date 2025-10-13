Польща проведе нову ексгумацію жертв Волинської трагедії: де будуть пошукові роботи
- Україна надала дозвіл Польщі на проведення пошуково-ексгумаційних робіт.
- Дипломати підкреслюють готовність до співпраці в історичній сфері.
Українсько-польські відносини вимагають особливої уваги в контексті розв'язань проблем історичного минулого. Так, невдовзі на території Рівненської області проведуть чергові пошуково-ексгумаційні заходи.
Про позитивний крок у розвитку відносин між державами розповів Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці Польща Василь Боднар, передає 24 Канал.
Що відомо про новий етап ексгумації жертв Волинської трагедії?
Український дипломат підписав ноту, якою Міністерство культури та стратегічних комунікацій України надало польській стороні дозвіл на проведення пошукових робіт у селі Угли Рівненської області.
Такий дозвіл видали на запит заступниці міністра культури Польщі Кароліни Романовської. Водночас українська сторона також запросила представників Польщі взяти участь у проведенні робіт безпосередньо на місці.
Україна та я особисто готові надалі співпрацювати з польськими партнерами в історичній сфері та з питань проведення ексгумацій. Ми відкриті та чесні. Лише так ми зможемо досягнути справжнього порозуміння,
– підкреслив Боднар.
Дипломат також висловив сподівання, що Польща у відповідь продемонструє готовність до відвертого діалогу щодо складних аспектів спільного історичного минулого.
Суперечливі історичні питання між Україною та Польщею: останні новини
6 вересня на Тернопільщині відбулася церемонія перепоховання останків жертв Волинської трагедії, виявлених під час пошукових робіт у селі Пужники.
У заході взяли участь представники України та Польщі. Похованню передувала спільна молитва та свята меса.
Під час проведення одного з попередніх етапів ексгумації низка польських медіа поширила повідомлення про нібито призупинення пошукових робіт. Тоді в інтернеті навіть з'явився лист із підписом міністра культури України Миколи Точицького, який начебто підтверджував це рішення.
У серпні цього року Україна та Польща вже проводили спільні пошукові роботи у Львові. Їхньою метою було виявлення та гідне перепоховання солдатів Війська Польського, які загинули під час воєнних подій.
Водночас у Варшаві не вщухають дискусії навколо трактування Волинської трагедії в українських шкільних підручниках. Міністерка освіти Польщі висловила занепокоєння тим, як події на Волині описані у навчальному матеріалі для 10 класу.