Українсько-польські відносини вимагають особливої уваги в контексті розв'язань проблем історичного минулого. Так, невдовзі на території Рівненської області проведуть чергові пошуково-ексгумаційні заходи.

Про позитивний крок у розвитку відносин між державами розповів Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці Польща Василь Боднар, передає 24 Канал.

Що відомо про новий етап ексгумації жертв Волинської трагедії?

Український дипломат підписав ноту, якою Міністерство культури та стратегічних комунікацій України надало польській стороні дозвіл на проведення пошукових робіт у селі Угли Рівненської області.

Такий дозвіл видали на запит заступниці міністра культури Польщі Кароліни Романовської. Водночас українська сторона також запросила представників Польщі взяти участь у проведенні робіт безпосередньо на місці.

Україна та я особисто готові надалі співпрацювати з польськими партнерами в історичній сфері та з питань проведення ексгумацій. Ми відкриті та чесні. Лише так ми зможемо досягнути справжнього порозуміння,

– підкреслив Боднар.

Дипломат також висловив сподівання, що Польща у відповідь продемонструє готовність до відвертого діалогу щодо складних аспектів спільного історичного минулого.

Суперечливі історичні питання між Україною та Польщею: останні новини