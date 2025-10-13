О положительном шаге в развитии отношений между государствами рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Польша Василий Боднар, передает 24 Канал.

К теме На Тернопольщине перезахоронили жертв Волынской трагедии: присутствовала делегация из Польши

Что известно о новом этапе эксгумации жертв Волынской трагедии?

Украинский дипломат подписал ноту, которой Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины предоставило польской стороне разрешение на проведение поисковых работ в селе Углы Ровенской области.

Такое разрешение выдали на запрос заместителя министра культуры Польши Каролины Романовской. В то же время украинская сторона также пригласила представителей Польши принять участие в проведении работ непосредственно на месте.

Украина и я лично готовы в дальнейшем сотрудничать с польскими партнерами в исторической сфере и по вопросам проведения эксгумаций. Мы открыты и честны. Только так мы сможем достичь настоящего взаимопонимания,

– подчеркнул Боднар.

Дипломат также выразил надежду, что Польша в ответ продемонстрирует готовность к откровенному диалогу по сложным аспектам общего исторического прошлого.

Спорные исторические вопросы между Украиной и Польшей: последние новости