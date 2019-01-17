"Эксклюзивная аренда": как работает схема Кернеса на рынках Харькова

На сегодняшний момент Харьков по суммарной площади, отведенной под торговлю на рынках, лидирует в стране.

Количество объектов на торговых площадках города составило – 24 тыс. 600 единиц, количество торговых мест – 63 тыс. 700. При этом в Харькове нет ни одного коммунального предприятия, которому принадлежали бы права на управление торговыми площадками. Хотя жители города часто думают, что ситуация как раз противоположная. Нередко можно услышать мнение, что все харьковские рынки – это КП. Подобная ошибка возникла из-за уверенность горожан, что почти все торговые площадки города управляются мэром города Геннадием Кернесом. Но, как оказывается, речь идет вовсе не о коммунальной собственности, а о банальной "правильной" расстановке на руководящие должности своих людей.

Как пример можно привести ситуацию с одним из старейших харьковских рынков "Центральным" или как говорят в народе "Благовещенским". Управляет им ООО "Харьковский Центральный Рынок", директор Медведев Юрий Игоревич – депутат городского совета от "ручной партии" Геннадия Кернеса "Возрождение".

Для более согласованного управления рынками была создана Ассоциация "Рыночная и предприятий торговли в Харьковской области". Руководит этой Ассоциацией все тот же Юрий Медведев. В учредителях структуры также значатся более 30 предприятий, которые осуществляют управление рынками, и все с орбиты Геннадия Кернеса.

Руководство предприятий по управлению рынками, входящих в эту структуру, придумало отличную схему по зарабатыванию денег. На базарах существует предложение по эксклюзивному договору. То есть предприниматель заключает договор на "эксклюзивную аренду" своего торгового места и платит достаточно большую сумму сразу, либо в рассрочку в течение года. Например, на том же "Центральном" стоимость "эксклюзива" по 6 кв. метров места контейнера, где даже электричество не подведено, составляет 90 000 грн. Но предпринимателям "готовы пойти на встречу и заключить договор с рассрочкой на год. Но тогда стоимость такого "эксклюзива" увеличивается на 50%. При этом, после заключения такого договора, предприниматель продолжает платить арендную плату по 390 грн за квадратный метр – 2340 грн в месяц.

Но это еще не все "поборы", которые придется заплатить бизнесмену, жаждущему торговать на якобы коммунальном рынке. Для того, чтобы подключить электроприборы, ему придется выложить от 7000 грн за подключение контейнера к электроэнергии. А если предприниматель решит разместить на контейнере что-то вроде наружной рекламы, то ему придется заплатить одноразовый взнос за каждый кв. метр в размере 1000 грн. Также в стоимость аренды включено посещение туалетов рынка только одному человеку, который торгует, а если продавцов будет двое – то кто-то будет делать это за 4 грн.

"За все приходится платить, – говорит Андрей К., который торгует на площадке с хозяйственными товарами. – Парковка платная, проезд через территорию рынка и тот перекрыли – нужно платить. Запоздал с оплатой аренды – штраф и немаленький... Да что там говорить, нелегко".

Впрочем, рынок "Центральный" считается одним из крупнейших в городе. Может такие "грабительские" условия и связанные с этим? Но нет. ООО "Спартак" управляет рынком на кольце электротранспорта 602 микрорайона. Подойти к рынку очень сложно: все, что находится за его территорией, а часто и на, усыпанной смесью снега, песка и еще чего-то выше щиколотки, а под этим месивом – лед.

"Обстановка? Какая обстановка? Просто ужас, – рассказывает Инна Т., которая торгует продуктами питания. – Ничего не почищено, парковки просто нет, товар таскаем в павильон с дороги. А еще с февраля нам обещают поднять аренду. Вот скажите мне за что?!".

Почти слово в слово повторяют вышесказанное Инной и на "Новосалтовском рынке", где "командует" ООО "Компания Новосалтовский рынок". Эта компания тоже входит в состав вышеупомянутой Ассоциации рынков. И условия аренды на рынке аналогичные тем, что предлагает рынок "Центральный" – эксклюзивный договор за магазинчик площадью около 20 кв. метров составляет 600 000 долл, далее аренда по 300 грн за кв. метр (выйдет от 6 000 грн в месяц), отдельная плата за потребленную электроэнергию, ну и, конечно, наружная реклама по отдельному согласованию.

Сейчас один из последних форпостов независимого от городского головы рыночного хозяйства остается рынок "Барабашово". Местные предприниматели там тоже не очень довольны условиями аренды и дополнительными платежами. Они уверены, что переход торгового центра под управление городскими властями радикально улучшит ситуацию. Сейчас лично Геннадий Кернес предлагает им переход в КП "Современный город" и плату в разы меньше нынешней. Но что же скрывается за красивыми обещаниями? По этому поводу есть как минимум три момента.

Во-первых, создание КП как объекта управления рынком – это де факто эксперимент. Как показывает наш обзор, коммунальных рынков как таковых в городе практически не существует – торговые площадки в городе управляются различными ООО, которым город предоставляет землю в аренду. И совсем не факт, что в дальнейшем КП "Современный город", которое еще недавно занималось поставкой готовых блюд, сохранит коммунальную форму, а не станет очередным ООО.

Во-вторых, на данный момент на всех торговых площадках, которые принадлежат к сфере управления города (или правильнее сказать Геннадию Кернесу) существуют "допплатежи", будь то парковка, реклама или обслуживание. Поэтому предприниматели, рассчитывающие на отсутствие доплат, могут жестоко разочароваться.

И, в-третьих, сейчас местная власть обещает, что при сотрудничестве с муниципальным КП арендная плата составит приблизительно 100 грн за кв. м. Однако, нужно помнить о практике заключения на "городских рынках" договоров об эксклюзивной аренде. Напомним, на "Центральном рынке" стоимость "эксклюзива" за 1 кв. м составляет 15 тыс. грн, на "Новосалтовском" – 30 тыс. При таких расценках за средний магазинчик в 25 квадратов придется выложить 350-750 тыс., что вряд ли обрадует предпринимателей.

Более того, по данным журналистов, КП "Современный город" является проектом Кернеса, а его директора Дениса Маханькова уже прозвали человеком-невидимкой. Согласно данным ресурса Оpendatabot, за время существования КП "Современный город", оно уже фигурирует в двух уголовных и нескольких административных производствах. Все они связаны с арендой земельных участков.