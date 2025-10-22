Ловушка, – эксперт объяснил, почему в США заговорили об "обмене" украинскими территориями
- Эксперт-международник Станислав Желиховский отметил, что Украина не согласится на сдачу своих территорий и должна заручиться поддержкой Европы, чтобы отстоять свою позицию.
- Он считает, что Путин на переговорах может предложить, чтобы Россия отступила из определенных регионов, но вряд ли отдаст земли, отнесенные им к российской конституции.
Украина не пойдет на то, чтобы сдать свои территории. Максимум, на что может согласиться украинская сторона во время мирных переговоров – на режим прекращения огня, а затем пытаться возвращать свои земли различными путями.
Такое мнение в эфире 24 Канала высказал кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский, комментируя информацию, которая распространяется в западных медиа относительно вероятных призывов США к Украине отдать России оккупированные ею украинские территории, в частности Донецкую область.
Что может предложить Путин в рамках "обмена"?
Эксперт-международник не исключает, что разговоры об "обмене" территориями действительно могут идти среди американского политикума. Ведь спецпредставитель президента США Уиткофф не раз был в Москве, где ему могли навязать такой вариант. Размышляя о том, что может предложить Путин, Желиховский предположил, что тот может сказать, чтобы ему отдали Донбасс, взамен глава Кремля даст что-то взамен.
Многие трактуют это как возможность отступить из тех регионов, которые он частично захватил: Херсонская, Запорожская области,
– озвучил Желиховский.
Одновременно с этим он отметил, что вряд ли можно ожидать, что те украинские территории, которые Путин внес в российскую конституцию, он захочет добровольно отдавать. Даже если украинцы уступили бы Донецкую область. Эксперт-международник считает, что максимум, что может предложить глава Кремля – это выход российской армии, например, из Харьковской области.
"Путин может отдать те территории, которые он не вносил в свою конституцию. Вот в этом будет его ловушка. Поэтому он и пытается затянуть время, выиграть его для себя, чтобы побольше захватить украинской земли. Не только в тех областях, которые внесены в российскую конституцию, но и другие, чтобы было чем торговаться", – заметил Желиховский.
Такой вариант, по мнению эксперта-международника, может импонировать Трампу и его спецпредставителю – Виткоффу. Они потом вероятно могут назвать это равнозначным обменом. На самом деле это будет, как отметил Желиховский, абсолютно неправильно и несправедливо. Поэтому украинская сторона должна присутствовать на всех переговорах и заручиться поддержкой Европы, отстаивать свои интересы.
Обратите внимание! Начальник отдела международного военного сотрудничества КС ТрО, майор Тарас Березовец считает, что Украина не будет обмениваться с Россией своими землями. Он отметил, что стратегически развитая часть Донецкой области до сих пор контролируется ВСУ.
"Обмен" территориями: как комментируют ситуацию США и Украина?
В материале The Washington Post говорится о том, что во время встречи Трампа и Зеленского в Вашингтоне 17 октября спецпредставитель лидера США Уиткофф осуществлял давление на украинскую сторону, призывая уступить россиянам Донбасс ради скорейшего завершения войны. Такое условие, согласно данным медиа, озвучил Трампу 16 октября во время телефонного разговора Путин.
19 октября американский лидер заявил журналистам, что не поднимал в разговоре с украинской стороной вопрос передачи России территорий. Трамп в очередной раз подчеркнул, что его основной призыв к обеим сторонам – остановить боевые действия на текущей линии боестолкновения.
20 октября президент Украины заверил, что в Белом доме не велись разговоры о территориальных уступках. Зеленский также подчеркнул, что если украинская сторона согласится на плохое для себя территориальное решение, то все остальные вопросы на переговорах будут пытаться решать без ее участия.