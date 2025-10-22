Пастка, – експерт пояснив, чому в США заговорили про "обмін" українськими територіями

Україна не піде на те, аби здати свої території. Максимум, на що може погодитись українська сторона під час мирних переговорів – на режим припинення вогню, а згодом намагатися повертати свої землі різними шляхами.

Таку думку в етері 24 Каналу висловив кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський, коментуючи інформацію, яка шириться в західних медіа стосовно ймовірних закликів США до України віддати Росії окуповані нею українські території, зокрема Донеччину.

Дивіться також "Не хочу, щоб вона була марною": Трамп висловився про зустріч з Путіним і заінтригував заявою

Що може запропонувати Путін в межах "обміну"?

Експерт-міжнародник не виключає, що розмови про "обмін" територіями дійсно можуть йти серед американського політикуму. Адже спецпредставник президента США Віткофф не раз був у Москві, де йому могли нав'язати такий варіант. Розмірковуючи про те, що може запропонувати Путін, Желіховський припустив, що той може сказати, щоб йому віддали Донбас, натомість очільник Кремля дасть щось взамін.

Багато хто трактує це як можливість відступити з тих регіонів, які він частково захопив: Херсонська, Запорізька області,

– озвучив Желіховський.

Одночасно з цим він зазначив, що навряд чи можна очікувати, що ті українські території, які Путін вніс до російської конституції, він захоче добровільно віддавати. Навіть якщо українці поступилися б Донеччиною. Експерт-міжнародник вважає, що максимум, що може запропонувати очільник Кремля – це вихід російської армії, наприклад, з Харківської області.

"Путін може віддати ті території, які він не вносив до своєї конституції. Ось в цьому буде його пастка. Тому він і намагається затягнути час, виграти його для себе, щоб побільше захопити української землі. Не лише в тих областях, які внесені в російську конституцію, а й інші, аби було чим торгуватися", – зауважив Желіховський.

Такий варіант, на думку експерта-міжнародника, може імпонувати Трампу та його спецпредставнику – Віткоффу. Вони потім ймовірно можуть назвати це рівнозначним обміном. Насправді ж це буде, як наголосив Желіховський, абсолютно неправильно та несправедливо. Тому українська сторона має бути присутня на всіх переговорах та заручитися підтримкою Європи, відстоювати свої інтереси.

Зауважте! Начальник відділу міжнародного військового співробітництва КС ТрО, майор Тарас Березовець вважає, що Україна не буде обмінюватися з Росією своїми землями. Він наголосив на тому, що стратегічно розвинена частина Донецької області досі контролюється ЗСУ.

"Обмін" територіями: як коментують ситуацію США і Україна?