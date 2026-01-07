Укр Рус
24 Канал Новости Украины Работы там очень много: эксперт сказал, что в первую очередь должен сделать Федоров в Минобороны
7 января, 05:28
2

Работы там очень много: эксперт сказал, что в первую очередь должен сделать Федоров в Минобороны

Петро Синеокий
Основные тезисы
  • Михаил Федоров, предложен на должность министра обороны, отличился эффективной работой в Министерстве цифровой трансформации.
  • Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан сказал, чего ожидать от Федорова в Минобороны.

От будущего министра обороны Михаила Федорова есть большие ожидания. Он сделал замечательную работу в своем министерстве. Теперь важно, чтобы все так же пошло и в Минобороны.

Об этом 24 Каналу рассказал глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан, отметив, что на протяжении последних лет Минобороны было одним из самых закрытых министерств. Хотя на это есть свои логические причины. Но в связи с этим трудно было отслеживать, насколько эффективно там тратят средства.

К теме Шокирующее решение,: почему Малюк ушел в отставку и что теперь будет с обороной Украины

Чего ожидать от Федорова?

Как отметил Кузан, Федоров эффективно проявил себя на посту министра цифровой трансформации Украины. Цифровизация будет важной и в Министерстве обороны.

Нынешний министр обороны Денис Шмыгаль смог навести порядок в министерстве и выстроил систему. Теперь Федоров сделает ее максимально эффективной и прозрачной.

Это существенно уменьшит человеческий фактор. Он будет бороться со всем теневым непрозрачным рудиментом старой эпохи. Это будет лучшим показателем работы нового министра и его команды. Работы там много,
– отметил Кузан.

Обратите внимание! Президент Зеленский в течение последних дней провел много кадровых перестановок. В частности с должности главы СБУ ушел Василий Малюк.

Федоров станет новым министром обороны: коротко

  • Владимир Зеленский предложил нынешнему вице-премьер-министру Михаилу Федорову возглавить Министерство обороны. Ведомство должно сосредоточиться на еще более активном внедрении различных технологий.
  • Военный обозреватель Денис Попович объяснил, как технологический опыт Федорова поможет Министерству обороны. Вполне вероятно, что будет усиление беспилотной составляющей.
  • Кто такой Михаил Федоров – читайте биографию следующего министра обороны на 24 Канале.