Работы там очень много: эксперт сказал, что в первую очередь должен сделать Федоров в Минобороны
- Михаил Федоров, предложен на должность министра обороны, отличился эффективной работой в Министерстве цифровой трансформации.
- Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан сказал, чего ожидать от Федорова в Минобороны.
От будущего министра обороны Михаила Федорова есть большие ожидания. Он сделал замечательную работу в своем министерстве. Теперь важно, чтобы все так же пошло и в Минобороны.
Об этом 24 Каналу рассказал глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан, отметив, что на протяжении последних лет Минобороны было одним из самых закрытых министерств. Хотя на это есть свои логические причины. Но в связи с этим трудно было отслеживать, насколько эффективно там тратят средства.
Чего ожидать от Федорова?
Как отметил Кузан, Федоров эффективно проявил себя на посту министра цифровой трансформации Украины. Цифровизация будет важной и в Министерстве обороны.
Нынешний министр обороны Денис Шмыгаль смог навести порядок в министерстве и выстроил систему. Теперь Федоров сделает ее максимально эффективной и прозрачной.
Это существенно уменьшит человеческий фактор. Он будет бороться со всем теневым непрозрачным рудиментом старой эпохи. Это будет лучшим показателем работы нового министра и его команды. Работы там много,
– отметил Кузан.
Обратите внимание! Президент Зеленский в течение последних дней провел много кадровых перестановок. В частности с должности главы СБУ ушел Василий Малюк.
Федоров станет новым министром обороны: коротко
- Владимир Зеленский предложил нынешнему вице-премьер-министру Михаилу Федорову возглавить Министерство обороны. Ведомство должно сосредоточиться на еще более активном внедрении различных технологий.
- Военный обозреватель Денис Попович объяснил, как технологический опыт Федорова поможет Министерству обороны. Вполне вероятно, что будет усиление беспилотной составляющей.
- Кто такой Михаил Федоров – читайте биографию следующего министра обороны на 24 Канале.