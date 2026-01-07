Об этом 24 Каналу рассказал глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан, отметив, что на протяжении последних лет Минобороны было одним из самых закрытых министерств. Хотя на это есть свои логические причины. Но в связи с этим трудно было отслеживать, насколько эффективно там тратят средства.

Чего ожидать от Федорова?

Как отметил Кузан, Федоров эффективно проявил себя на посту министра цифровой трансформации Украины. Цифровизация будет важной и в Министерстве обороны.

Нынешний министр обороны Денис Шмыгаль смог навести порядок в министерстве и выстроил систему. Теперь Федоров сделает ее максимально эффективной и прозрачной.

Это существенно уменьшит человеческий фактор. Он будет бороться со всем теневым непрозрачным рудиментом старой эпохи. Это будет лучшим показателем работы нового министра и его команды. Работы там много,

– отметил Кузан.

Обратите внимание! Президент Зеленский в течение последних дней провел много кадровых перестановок. В частности с должности главы СБУ ушел Василий Малюк.

Федоров станет новым министром обороны: коротко