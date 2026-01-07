Про це 24 Каналу розповів голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан, зауваживши, що упродовж останніх років Міноборони було одним із найзакритіших міністерств. Хоча на це є свої логічні причини. Але у зв'язку з цим важко було відстежувати, наскільки ефективно там витрачають кошти.

До теми Рішення, яке шокувало: чому Малюк пішов у відставку і що тепер буде з обороною України

Чого очікувати від Федорова?

Як наголосив Кузан, Федоров ефективно проявив себе на посаді міністра цифрової трансформації України. Цифровізація буде важливою і в Міністерстві оборони.

Теперішній міністр оборони Денис Шмигаль зміг навести порядок в міністерстві та вибудував систему. Тепер Федоров зробить її максимально ефективною та прозорою.

Це суттєво зменшить людський фактор. Він буде боротися з усім тіньовим непрозорим рудиментом старої епохи. Оце буде найкращим показником роботи нового міністра та його команди. Роботи там багато,

– зазначив Кузан.

Зверніть увагу! Президент Зеленський упродовж останніх днів провів багато кадрових перестановок. Зокрема з посади глави СБУ пішов Василь Малюк.

Федоров стане новим міністром оборони: коротко