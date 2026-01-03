Військовий оглядач Денис Попович пояснив 24 Каналу, що технологічний досвід Федорова може стати ключовим у масштабному впровадженні безпілотних систем, які допоможуть компенсувати перевагу противника в живій силі.
Дивіться також: "Велике перезавантаження": все про нові призначення Зеленського
Як призначення Федорова главою Міноборони вплине на фронт?
Дрони можуть частково замінити живу силу, оскільки Україна стикається з проблемами мобілізації та комплектування військ.
Важливо! Президент Зеленський повідомив, що Михайло Федоров розглядається як можливий кандидат на посаду Міністра оборони України.
"Противник має чисельну перевагу, і цю ситуацію необхідно змінювати. Саме тому, на мою думку, пан Федоров завдяки своїм управлінським і технологічним здібностям здатен допомогти Міністерству оборони та Збройним силам України ефективно розв’язати це питання", – зазначив Попович.
Що ще відомо про оновлення уряду?
Володимир Зеленський 2 січня запропонував очільнику ГУР Кирилу Буданову посаду керівника Офісу Президента, і генерал погодився прийняти цю пропозицію.
Денису Шмигалю Зеленський запропонував обійняти посаду першого віцепрем’єр-міністра та міністра енергетики. Наразі він очолює Міністерство оборони України.
Президент призначив Олега Іващенка на посаду керівника Головного управління розвідки Міністерства оборони України.