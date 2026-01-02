Що відомо про нового очільника ГУР МО України Олега Іващенка, зібрав 24 Канал.

Особисте життя та освіта Іващенка

Олег Іванович Іващенко народився 9 вересня 1969 року.

Він закінчив Київське вище загальновійськове командне училище, Національну академію оборони України, Університет економіки та права. Також здобув освіту у Києво-Могилянській бізнес-школі.

Іващенко є кандидатом військових наук. У 2021 році йому присвоїли військове звання генерал-лейтенанта.

Військовий має й державні нагороди. Іващенко нагороджений орденом Данила Галицького та орденом Богдана Хмельницького III ступеня, який він отримав 31 березня 2022 року.

Військовий досвід та посади

У Службі зовнішньої розвідки України зазначається, що Іващенко є учасником бойових дій. Він проходив службу у Збройних силах України на посадах в Україні та за кордоном.

З 2015 до 2019 року Олег Іващенко був першим заступником начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України та заступником начальника Генштабу ЗСУ з розвідки.

Опісля він обіймав посаду першого заступника начальника ГУР МО України та був помічником Головнокомандувача ЗСУ з розвідки у 2019 – 2024 роках.

Президент Володимир Зеленський 26 березня 2024 року видав указ про призначення Іващенка головою Служби зовнішньої розвідки України.

За три дні він став членом Ставки верховного головнокомандувача ЗСУ. Також Олега Іващенка ввели до складу Ради національної безпеки і оборони України.

Що відомо про призначення керівником ГУР?

Володимир Зеленський 2 січня 2026 року запропонував тодішньому начальнику ГУР МО України Кирилу Буданову очолити Офіс Президента. Генерал-лейтенант погодився, а опісля вийшов відповідний указ про призначення на сайті ОП.

Того ж дня з'явився указ №7/2026 президента Зеленського про призначення Олега Іващенка начальником Головного управління розвідки Міноборони України.

Що передувало?