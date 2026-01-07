Роботи там дуже багато: експерт сказав, що насамперед має зробити Федоров у Міноборони
- Михайло Федоров, запропонований на посаду міністра оборони, відзначився ефективною роботою в Міністерстві цифрової трансформації.
- Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан сказав, чого очікувати від Федорова у Міноборони.
Від майбутнього міністра оборони Михайла Федорова є великі очікування. Він зробив чудову роботу у своєму міністерстві. Тепер важливо, аби все так само пішло і в Міноборони.
Про це 24 Каналу розповів голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан, зауваживши, що упродовж останніх років Міноборони було одним із найзакритіших міністерств. Хоча на це є свої логічні причини. Але у зв'язку з цим важко було відстежувати, наскільки ефективно там витрачають кошти.
Чого очікувати від Федорова?
Як наголосив Кузан, Федоров ефективно проявив себе на посаді міністра цифрової трансформації України. Цифровізація буде важливою і в Міністерстві оборони.
Теперішній міністр оборони Денис Шмигаль зміг навести порядок в міністерстві та вибудував систему. Тепер Федоров зробить її максимально ефективною та прозорою.
Це суттєво зменшить людський фактор. Він буде боротися з усім тіньовим непрозорим рудиментом старої епохи. Оце буде найкращим показником роботи нового міністра та його команди. Роботи там багато,
– зазначив Кузан.
Зверніть увагу! Президент Зеленський упродовж останніх днів провів багато кадрових перестановок. Зокрема з посади глави СБУ пішов Василь Малюк.
