Когда ситуация со светом в Украине стабилизируется окончательно: эксперт дал прогноз

Какими будут дальше отключения света – зависит от ряда различных факторов. Но через некоторое время ситуация действительно должна была бы стать лучше.

Об этом 24 Каналу рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, отметив, если значительные морозы по -15 или -20 снова вернутся, то ситуация станет сложнее. Но в целом многое будет зависеть от противовоздушной обороны.

Когда могут перестать выключать свет?

По словам Харченко, если ПВО будет иметь достаточно средств поражения, а энергосистема будет на привычном для зимы уровне, то все можно будет держать под контролем.

При таком сценарии в Киев вернутся прогнозируемые графики отключений света. Хотя его может быть немного. Даже по 6 часов в сутки.

Уже ближе к началу марта ситуация станет лучше. Тогда же можно осторожно предполагать, что отключения даже в какой-то момент прекратятся.

Думаю, к началу марта вернется значительно более комфортная ситуация. Она точно будет довольно комфортной в апреле, мае, июне, когда потребление на минимуме. Заодно у нас будет время экстренными темпами восстанавливать энергосистему и запас прочности,

– сказал Харченко.

Проблемы со светом в Украине