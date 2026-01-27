Коли ситуація зі світлом в Україні стабілізується остаточно: експерт дав прогноз

Якими будуть далі відключення світла – залежить від низки різних факторів. Але через певний час ситуація дійсно мала б стати кращою.

Про це 24 Каналу розповів директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко, зауваживши, якщо значні морози по -15 чи -20 знову повернуться, то ситуація стане складнішою. Але загалом багато що залежатиме від протиповітряної оборони.

Коли можуть перестати вимикати світло?

За словами Харченка, якщо ППО матиме достатньо засобів ураження, а енергосистема буде на звичному для зими рівні, то все можна буде тримати під контролем.

За такого сценарію до Києва повернуться прогнозовані графіки відключень світла. Хоча його може бути небагато. Навіть по 6 годин на добу.

Вже ближче до початку березня ситуація стане кращою. Тоді ж можна обережно припускати, що вимкнення навіть в якийсь момент припиняться.

Думаю, до початку березня повернеться значно комфортніша ситуація. Вона точно буде доволі комфортною у квітні, травні, червні, коли споживання на мінімумі. Заодно у нас буде час екстреними темпами відновлювати енергосистему та запас міцності,

– сказав Харченко.

Проблеми зі світлом в Україні