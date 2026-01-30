Играют грязно, – политолог объяснил, почему Кремль заговорил о "паузе в ударах"

Кремль заговорил о "паузе в ударах" по энергетике, но воздушные атаки по Украине не прекратились. Россия, по заявлениям своих представителей, свела такое перемирие до считанных дней и параллельно била по другим целям.

Политолог Игорь Чаленко в эфире 24 Канала объяснил, что Москва пытается сыграть на теме перемирия в разговоре с Вашингтоном и одновременно давить на Украину. Он также сказал, что за этой риторикой может скрываться другая логика, которая станет понятнее в ближайшее время.

Кремль "урезал" энергетическое перемирие

Кремль привязал энергетическую "паузу" к 1 февраля не случайно. По его мнению, Россия будет использовать переговоры как площадку для повторения своих требований.

Напомним: 29 января Дональд Трамп заявил, что попросил Владимира Путина не обстреливать Киев и другие города Украины в течение недели. По словам президента США, российский лидер якобы согласился. Никаких письменных договоренностей или подтверждений этой паузы со стороны Украины не обнародовали.

Если Украина не примет эти условия, Москва попытается подать это как повод вернуться к террору по энергетике. Политолог объяснил, что такая схема дает Кремлю удобную информационную рамку для эскалации.

Во время этих переговоров Россия снова озвучит ультиматумы. Если Украина не согласится, Кремль скажет, что якобы вынужден возобновить атаки на нашу энергетическую инфраструктуру,

– объяснил Чаленко.

Он добавил, что после переговорного этапа Россия может действовать очень быстро, потому что ударный сценарий может быть готовым заранее. Чаленко напомнил, что о подготовке атак публично говорил президент Украины, ссылаясь на данные разведки. Именно поэтому, по его словам, Кремль и держит короткий временной люфт, чтобы сразу перейти от заявлений к действиям.

Где-то с первого на второе, или со второго на третье февраля, Россия может организовать атаку, которая по сути уже подготовлена

– добавил он.

Чаленко подытожил, что такая "пауза" больше похожа на механику шантажа. По его словам, Кремль оставляет себе возможность в любой момент вернуться к ударам и объяснять это "вынужденностью".

Россия давит на США

Кремль пытается подать энергетическую паузу как жест для переговоров, но параллельно продолжает атаки другого типа. Россия сократила саму паузу до минимума, чтобы ничем не рисковать и оставить себе пространство для дальнейших ударов. В то же время Москва использует обстрелы, чтобы демонстрировать силу не только Киеву. Политолог объяснил, что Россия пытается давить и на Вашингтон, в частности через удары по объектам, связанных с американским бизнесом в Украине.

Довольно грязно россияне играют. Песков урезал это энергетическое перемирие с недели до фактически двух дней,

– сказал Чаленко.

Он добавил, что российские атаки не останавливались даже на фоне разговоров о паузе. Чаленко напомнил об ударах по Харькову и вспомнил предыдущий эпизод с поражением предприятия в Мукачево, которое он связал с американским бизнесом. По его словам, эти действия выглядят как демонстрация "мышц" и попытка влиять на решение США.

Россияне таким образом пытаются показывать мышцы не только Киеву, но и Вашингтону,

– подчеркнул он.

Чаленко подытожил, что такая комбинация заявлений о "паузе" и параллельных ударов является частью давления. По его мнению, Кремль пытается одновременно торговаться и оставаться в режиме атак, чтобы не потерять рычаги влияния.

Энергетическое перемирие как сигнал США

Чаленко сказал, что Россия согласилась на "паузу в ударах" не потому, что изменила подход. По его мнению, Кремль пытался создать впечатление управляемости и готовности к разговору. Он объяснил, что Москва хотела показать особый канал коммуникации с Дональдом Трампом и "потенциал" персональных договоренностей. В то же время это должно было усилить давление на Украину и заставить ее реагировать в навязанной рамке.

Первый момент это поставить нас на распутье. Второй это показать якобы настроенность россиян на завершение войны и тесную связь с Трампом, а также потенциал персонального канала между Владимиром Путиным и Трампом,

– объяснил Чаленко.

Он добавил, что для России такая короткая пауза не является потерей с военной точки зрения. По его словам, подготовка к атакам не останавливается, а производственные и накопительные циклы продолжаются. Поэтому Кремль может использовать "перерыв" как картинку для внешней аудитории, не меняя реальных планов.

Россия сейчас ничего не теряет. Они сами урезали это перемирие, а производство не падает и они продолжают накапливать,

– добавил он.

Чаленко подытожил, что оценивать стоит не заявления о "паузах", а то, будет ли реальная деэскалация после этого информационного маневра.

Что известно об энергетическом перемирии