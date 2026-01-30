Грають брудно, – політолог пояснив, чому Кремль заговорив про "паузу в ударах"

Кремль заговорив про "паузу в ударах" по енергетиці, але повітряні атаки по Україні не припинилися. Росія, за заявами своїх представників, звела таке перемир'я до лічених днів і паралельно била по інших цілях.

Політолог Ігор Чаленко в ефірі 24 Каналу пояснив, що Москва намагається зіграти на темі перемир'я в розмові з Вашингтоном і водночас тиснути на Україну. Він також сказав, що за цією риторикою може ховатися інша логіка, яка стане зрозумілішою найближчим часом.

Кремль "урізав" енергетичне перемир'я

Кремль прив'язав енергетичну "паузу" до 1 лютого не випадково. На його думку, Росія використовуватиме переговори як майданчик для повторення своїх вимог.

Нагадаємо: 29 січня Дональд Трамп заявив, що попросив Володимира Путіна не обстрілювати Київ та інші міста України протягом тижня. За словами президента США, російський лідер нібито погодився. Жодних письмових домовленостей або підтверджень цієї паузи з боку України не оприлюднювали.

Якщо Україна не прийме ці умови, Москва спробує подати це як привід повернутися до терору по енергетиці. Політолог пояснив, що така схема дає Кремлю зручну інформаційну рамку для ескалації.

Під час цих перемовин Росія знову озвучить ультиматуми. Якщо Україна не погодиться, Кремль скаже, що нібито змушений відновити атаки на нашу енергетичну інфраструктуру,

– пояснив Чаленко.

Він додав, що після переговорного етапу Росія може діяти дуже швидко, бо ударний сценарій може бути готовим наперед. Чаленко нагадав, що про підготовку атак публічно говорив президент України, посилаючись на дані розвідки. Саме тому, за його словами, Кремль і тримає короткий часовий люфт, щоб одразу перейти від заяв до дій.

Десь з першого на друге, чи з другого на третє лютого, Росія може організувати атаку, яка по суті вже підготовлена

– додав він.

Чаленко підсумував, що така "пауза" більше схожа на механіку шантажу. За його словами, Кремль залишає собі можливість у будь-який момент повернутися до ударів і пояснювати це "вимушеністю".

Росія тисне на США

Кремль намагається подати енергетичну паузу як жест для переговорів, але паралельно продовжує атаки іншого типу. Росія скоротила саму паузу до мінімуму, щоб нічим не ризикувати і залишити собі простір для подальших ударів. Водночас Москва використовує обстріли, щоб демонструвати силу не лише Києву. Політолог пояснив, що Росія намагається тиснути і на Вашингтон, зокрема через удари по об'єктах, пов'язаних з американським бізнесом в Україні.

Доволі брудно росіяни грають. Пєсков урізав це енергетичне перемир'я з тижня до фактично двох днів,

– сказав Чаленко.

Він додав, що російські атаки не зупинялися навіть на тлі розмов про паузу. Чаленко нагадав про удари по Харкову та згадав попередній епізод із ураженням підприємства в Мукачеві, яке він пов'язав з американським бізнесом. За його словами, ці дії виглядають як демонстрація "м'язів" і спроба впливати на рішення США.

Росіяни таким чином намагаються показувати м'язи не лише Києву, але й Вашингтону,

– наголосив він.

Чаленко підсумував, що така комбінація заяв про "паузу" і паралельних ударів є частиною тиску. На його думку, Кремль намагається одночасно торгуватися і залишатися в режимі атак, щоб не втратити важелі впливу.

Енергетичне перемир'я як сигнал США

Чаленко сказав, що Росія погодилася на "паузу в ударах" не тому, що змінила підхід. На його думку, Кремль намагався створити враження керованості й готовності до розмови. Він пояснив, що Москва хотіла показати особливий канал комунікації з Дональдом Трампом і "потенціал" персональних домовленостей. Водночас це мало підсилити тиск на Україну і змусити її реагувати в нав'язаній рамці.

Перший момент це поставити нас на роздоріжжі. Другий це показати нібито налаштованість росіян на завершення війни і тісний зв'язок з Трампом, а також потенціал персонального каналу між Володимиром Путіним і Трампом,

– пояснив Чаленко.

Він додав, що для Росії така коротка пауза не є втратою з воєнної точки зору. За його словами, підготовка до атак не зупиняється, а виробничі й накопичувальні цикли тривають. Тому Кремль може використати "перерву" як картинку для зовнішньої аудиторії, не змінюючи реальних планів.

Росія зараз нічого не втрачає. Вони самі урізали це перемир'я, а виробництво не падає і вони продовжують накопичувати,

– додав він.

Чаленко підсумував, що оцінювати варто не заяви про "паузи", а те, чи буде реальна деескалація після цього інформаційного маневру.

Що відомо про енергетичне перемир'я