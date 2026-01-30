Об этом Зеленский сообщил в своем обращении.
Смотрите также Иначе все рухнет, – экс-министр объяснил, почему "энергетическое перемирие" выгоднее России
Что сказал Зеленский о действиях России?
Глава государства заверил, что Украина передаст партнерам информацию о том, что Россия не собирается идти на перемирие, обходит санкции и сотрудничает с Китаем. Он также добавил, что единственное, что может изменить ситуацию в государстве, – это экономическое давление на страну-агрессора и соответствующие потери от войны.
Кроме этого, Зеленский отметил, что Украина готова к переговорам.
Украина готова к встречам, ко всем форматам действенной работы. Встречи должны быть полноценные. Именно так, как наши команды договаривались. Чтобы все, что было наработано, было реально выполнено ради достойного и устойчивого мира,
– сказал президент.
А также добавил, что в России должны признать, что мир нужен.
Какие еще заявления сделал Зеленский?
Зеленский сообщил, что отсчет энергетического перемирия начался в ночь на 30 января, и Украина готова зеркально воздерживаться от ударов по российским энергообъектам.
Он подтвердил, что ночью Россия не осуществляла ударов по энергетической инфраструктуре. Однако переориентировала удары на логистические объекты и обычные застройки.
Президент отметил, что, несмотря на перемирие, были атаки на Донецкую область, где поражена газовая инфраструктура, и удары по Харьковской и Днепропетровской области.