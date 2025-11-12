Зеленский анонсировал санкции против Миндича и Цукермана: правительство подало обращение в СНБО
- Кабмин Украины подал обращение в СНБО о введении санкций против Тимура Миндича и Александра Цукермана.
- Президент Зеленский заявил, что подпишет указ о санкциях против лиц, которые фигурируют в деле НАБУ относительно Энергоатома.
Кабмин Украины принял решение об обращении в СНБО относительно введения санкций против фигурантов дела по хищению Энергоатома. Юлия Свириденко подтвердила, что говорится о Тимуре Миндиче и Александре Цукермане.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на президента Владимира Зеленского.
Против кого введут санкции?
Президент Украины заверил, что будет решение СНБО по представлению от Кабмина о введении санкций против фигурантов дела.
Я подпишу указ о применении санкций против двух людей, фигурирующих в деле НАБУ по Энергоатому,
– сообщил Зеленский.
Представление по внедрению санкций 12 ноября инициировал Кабмин во главе с Юлией Свириденко. Премьер-министр подтвердила, что говорится о персональных ограничениях в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана.
Согласно статье 5 закона "О санкциях", Кабмин имеет право инициировать такое представление. В случае одобрения его Советом национальной безопасности и обороны решение о наложении санкций вводит президент Украины.
Последнее о причастности Миндича и Цукермана
Тимур Миндич оставил Украину перед обысками. По данным НАБУ, он может находиться в Израиле. Бюро планирует принять меры по возвращению фигуранта в Украину.
По данным ГПСУ, фигурант уехал из Украины на законных основаниях.
Известно, что Миндич возглавлял преступную группу, организовавшую коррупционную схему в Энергоатоме. Его сообщник Александр Цукерман занимался "бэк-офисом для легализации средств", через который прошло около 100 миллионов долларов.