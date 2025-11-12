Укр Рус
12 ноября, 15:51
Зеленский анонсировал санкции против Миндича и Цукермана: правительство подало обращение в СНБО

Дария Черныш
Основные тезисы
  • Кабмин Украины подал обращение в СНБО о введении санкций против Тимура Миндича и Александра Цукермана.
  • Президент Зеленский заявил, что подпишет указ о санкциях против лиц, которые фигурируют в деле НАБУ относительно Энергоатома.

Кабмин Украины принял решение об обращении в СНБО относительно введения санкций против фигурантов дела по хищению Энергоатома. Юлия Свириденко подтвердила, что говорится о Тимуре Миндиче и Александре Цукермане.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на президента Владимира Зеленского.

Против кого введут санкции?

Президент Украины заверил, что будет решение СНБО по представлению от Кабмина о введении санкций против фигурантов дела. 

Я подпишу указ о применении санкций против двух людей, фигурирующих в деле НАБУ по Энергоатому, 
– сообщил Зеленский. 

Представление по внедрению санкций 12 ноября инициировал Кабмин во главе с Юлией Свириденко. Премьер-министр подтвердила, что говорится о персональных ограничениях в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана.

Согласно статье 5 закона "О санкциях", Кабмин имеет право инициировать такое представление. В случае одобрения его Советом национальной безопасности и обороны решение о наложении санкций вводит президент Украины.

