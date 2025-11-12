Зеленський анонсував санкції проти Міндіча і Цукермана: уряд подав звернення до РНБО

Кабмін України ухвалив рішення про подання до РНБО щодо запровадження санкцій проти фігурантів справи з розкрадання Енергоатому. Юлія Свириденко підтвердила, що мовиться про Тимура Міндіча та Олександра Цукермана.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на президента Володимира Зеленського.

Президент України запевнив, що буде рішення РНБО за поданням від Кабміну щодо впровадження санкцій проти фігурантів справи.

Я підпишу указ про застосування санкцій проти двох людей, які фігурують у справі НАБУ щодо Енергоатому,

– повідомив Зеленський.

Подання щодо впровадження санкцій 12 листопада ініціював Кабмін на чолі з Юлією Свириденко. Прем'єр-міністерка підтвердила, що мовиться про персональні обмеження щодо Тимура Міндіча та Олександра Цукермана.

Відповідно до статті 5 закону "Про санкції", Кабмін має право ініціювати таке подання. У разі схвалення його Радою національної безпеки та оборони, рішення про накладення санкцій вводить президент України.