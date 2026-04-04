В марте россияне использовали рекордное с начала года количество КАБов

Российская армия за март 2026 года применила рекордное количество управляемых авиационных бомб. Оккупанты таким образом пытаются давить из-за отсутствия успехов на фронте.

В марте оккупанты выпустили на 1 500 КАБов больше, чем в феврале. Об этом сообщили в Минобороны.

Сколько КАБов запустила Россия за март 2026 года?

По данным Генштаба ВСУ оккупанты за март 2026 года запустили по Украине 7987 управляемых авиационных бомб. Российские военные не получают желаемых успехов на передовой и пытаются давить такими ударами.

В течение марта на фронте также наблюдалась высокая активность боевых действий. За этот период зафиксировали около 4985 отдельных боестолкновений, что свидетельствует о постоянном давлении врага на позиции украинских защитников.

Больше всего столкновений за одни сутки зафиксировали 17 марта – 286 случаев. Всего за месяц противник также совершил более 115000 артиллерийских обстрелов, среди которых 2834 были с использованием реактивных систем залпового огня (РСЗО).

Напомним, что российские "военные" сообщают о значительных потерях России на фронте, моральный дух бойцов падает, а пропагандисты теряют возможности для заработка из-за блокировки Telegram. Также на вражеской территории продолжается скрытая мобилизация, оккупанты ищут людей в университетах и на предприятия.

