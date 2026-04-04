Генерал-лейтенант в отставке, военный эксперт и основатель фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко в эфире 24 Канала объяснил, почему Россия заговорила о Луганщине именно сейчас. По его словам, за этим заявлением стоит не одна причина, и обе напрямую связаны с ситуацией для Кремля.

Зачем Россия сейчас заявила о полном захвате Луганщины?

Заявление о якобы полном захвате Луганской области появилось в момент, когда Россия не может показать тот темп наступления, на который сама же рассчитывала. Дедлайны, которые враг себе ставил, сорваны, стратегического прорыва нет, хотя давление на фронте продолжается. Кремлю нужно хоть чем-то подкреплять картинку успеха и параллельно давить на внешний трек, пока для Путина еще остается окно возможностей.

Те планы по времени, дедлайнах и обеспечению сорваны, но, к сожалению, враг все равно продвигается. Вопрос в том, насколько это прорыв. Я не вижу, что им удается в ближайшее время это сделать,

– сказал Романенко.

По его оценке, здесь у врага как минимум две цели. Первая – чисто пропагандистская: создать впечатление, что Луганщина уже "закрыта", хотя этого нет и Силы обороны Украины дальше держат свой кусок территории. Вторая – политическая: на фоне отсутствия большого результата попытаться набрать себе вес для давления через американское направление и подать ложь как якобы доказательство превосходства.

Они врали, врут и будут дальше врать. Им надо показать, что область закрыта, а этого нет,

– подчеркнул генерал-лейтенант в отставке.

Все это он связал с тем, что Путин чувствует ограниченность времени и пытается выжать максимум до мая включительно. Реального большого слома на фронте нет, поэтому в ход идут старые инструменты – информационный шум, завышенные заявления и попытка продать желаемое за действительное.

Окно возможностей у Путина – две недели, три, то есть до мая и май включительно,

– сказал Романенко.

Далее ситуация для Кремля может становиться сложнее. Европа уже не поддерживает сценарии, которые проталкивают полную остановку боевых действий на условиях, выгодных Москве, а сам Трамп, как он считает, тоже не получает той поддержки, на которую рассчитывал. В такой ситуации Россия пытается подменить реальный результат информационным и показать, будто на фронте у нее все складывается лучше, чем есть на самом деле.

Напомним: Россия снова заявила о полной оккупации Луганской области, но в Третьей штурмовой это опровергли. Украинские военные продолжают держать оборону в районах Надежды, Новоегоровки и Грековки, а за полгода на этом участке зафиксировали не менее 144 попытки штурмовых действий врага.

Поэтому Москва и спешит с громкими заявлениями, пока еще может продавать их как доказательство якобы успеха. Речь идет не о реальном изменении ситуации на Луганщине, а о попытке успеть использовать этот информационный ресурс, пока для Кремля не начался сложный период.

