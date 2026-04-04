Генерал-лейтенант у відставці, військовий експерт і засновник фонду "Закриємо небо України" Ігор Романенко в ефірі 24 Каналу пояснив, чому Росія заговорила про Луганщину саме зараз. За його словами, за цією заявою стоїть не одна причина, і обидві напряму пов'язані з ситуацією для Кремля.

Навіщо Росія зараз заявила про повне захоплення Луганщини?

Заява про нібито повне захоплення Луганської області з'явилася в момент, коли Росія не може показати той темп наступу, на який сама ж розраховувала. Дедлайни, які ворог собі ставив, зірвані, стратегічного прориву немає, хоча тиск на фронті триває. Кремлю потрібно бодай чимось підкріплювати картинку успіху і паралельно тиснути на зовнішній трек, поки для Путіна ще лишається вікно можливостей.

Ті плани по часу, дедлайнах і забезпеченню зірвані, але, на жаль, ворог усе одно просувається. Питання в тому, наскільки це прорив. Я не бачу, що їм вдається на найближчий час це зробити,

– сказав Романенко.

За його оцінкою, тут у ворога щонайменше дві цілі. Перша – суто пропагандистська: створити враження, що Луганщина вже "закрита", хоча цього немає і Сили оборони України далі тримають свій шматок території. Друга – політична: на тлі відсутності великого результату спробувати набрати собі ваги для тиску через американський напрям і подати брехню як нібито доказ переваги.

Вони брехали, брешуть і будуть далі брехати. Їм треба показати, що область закрита, а цього немає,

– наголосив генерал-лейтенант у відставці.

Усе це він пов'язав із тим, що Путін відчуває обмеженість часу і намагається витиснути максимум до травня включно. Реального великого зламу на фронті немає, тому в хід ідуть старі інструменти – інформаційний шум, завищені заяви і спроба продати бажане за дійсне.

Вікно можливостей у Путіна – два тижні, три, тобто до травня і травень включно,

– сказав Романенко.

Далі ситуація для Кремля може ставати складнішою. Європа вже не підтримує сценарії, які проштовхують повне зупинення бойових дій на умовах, вигідних Москві, а сам Трамп, як він вважає, теж не отримує тієї підтримки, на яку розраховував. У такій ситуації Росія намагається підмінити реальний результат інформаційним і показати, ніби на фронті в неї все складається краще, ніж є насправді.

Нагадаємо: Росія знову заявила про повну окупацію Луганської області, але у Третій штурмовій це спростували. Українські військові продовжують тримати оборону в районах Надії, Новоєгорівки та Греківки, а за пів року на цій ділянці зафіксували щонайменше 144 спроби штурмових дій ворога.

Через це Москва і поспішає з гучними заявами, поки ще може продавати їх як доказ нібито успіху. Йдеться не про реальну зміну ситуації на Луганщині, а про спробу встигнути використати цей інформаційний ресурс, поки для Кремля не почався складніший період.

