У березні росіяни використали рекордну з початку року кількість КАБів

Російська армія за березень 2026 року застосувала рекордну кількість керованих авіаційних бомб. Окупанти таким чином намагаються тиснути через відсутність успіхів на фронті.

У березні окупанти випустили на 1 500 КАБів більше, ніж у лютому. Про це повідомили в Міноборони.

Скільки КАБів запустила Росія за березень 2026 року?

За даними Генштабу ЗСУ окупанти за березень 2026 року запустили по Україні 7987 керованих авіаційних бомб. Російські військові не отримують бажаних успіхів на передовій й намагаються тиснути такими ударами.

Упродовж березня на фронті також спостерігалася висока активність бойових дій. За цей період зафіксували близько 4985 окремих боєзіткнень, що свідчить про постійний тиск ворога на позиції українських захисників.

Найбільше зіткнень за одну добу зафіксували 17 березня – 286 випадків. Загалом за місяць противник також здійснив понад 115000 артилерійських обстрілів, серед яких 2834 були з використанням реактивних систем залпового вогню (РСЗВ).

Нагадаємо, що російські "воєнкори" повідомляють про значні втрати Росії на фронті, моральний дух бійців падає, а пропагандисти втрачають можливості для заробітку через блокування Telegram. Також на ворожій території триває прихована мобілізація, окупанти шукають людей в університетах і на підприємства.

Як ще Росія намагається тиснути на Україну?