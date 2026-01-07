Больше не "уклонист": юристы рассказали, как законно очистить записи истории в ТЦК
- Украинцы могут дистанционно снять нарушение воинского учета, если прошел год.
- Юристы советуют лично посетить центр комплектования, поскольку дистанционные запросы часто не срабатывают, а личный визит с документами обычно решает вопрос без штрафов.
Украинцы, которые нарушили правила воинского учета более года назад, могут отменить нарушение и избежать наказания. Это возможно даже если данные о нем до сих пор хранятся в базе.
Юристы советуют решать этот вопрос лично, а не дистанционно. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на адвоката Владислава Дерия на портале "Юристи.UA".
Как законно очистить историю в ТЦК?
По словам специалиста, действующее законодательство позволяет дистанционно снять нарушение, если ему больше одного года. Для этого военнообязанный должен направить в ТЦК заказное письмо с требованием исключить запись из реестра "Оберіг". Основное основание – окончание сроков привлечения к административной ответственности. Если штраф не выписали в течение года, наложить его позже уже невозможно.
Однако на практике этот механизм часто не срабатывает. Адвокат Юрий Айвазян отмечает, что вместо очистки истории нарушитель может получить формальный отказ или даже повестку на уточнение данных, поскольку ТЦК неохотно вносят изменения дистанционно.
Юристы советуют самый надежный способ – личный визит в центр комплектования. Стоит иметь при себе документы, подтверждающие давность события, и настаивать на применении норм о сроках давности. В большинстве случаев это позволяет решить вопрос на месте без наложения штрафов.
Что известно об изменениях в мобилизации в 2026 году?
С 1 января в Украине ужесточили требования к мобилизации мужчин в возрасте 25 – 60 лет без военного опыта и 18 – 60 лет с опытом службы. Также это касается лиц, которых повторная военно-врачебная комиссия признает годными к службе.
Также мужчины в возрасте от 23 до 60 лет в сфере медиа смогут выезжать за границу на срок до 60 дней с разрешением на основе письма от Госкомтелерадио. Для выезда необходимы загранпаспорт, военно-учетный документ, письмо от Госкомтелерадио, приглашение от иностранной организации, а с октября 2025 года также регистрация в системе EES.
Министерство экономики Украины ввело новые правила бронирования предприятий, в частности относительно минимальной зарплаты. Компании с более 50 работниками должны выплачивать зарплату не менее чем вдвое выше средней по стране, а предприятия с 20 – 49 сотрудниками – втрое выше.