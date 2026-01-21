Есть несколько способов: как военные могут оформить статус УБД

Статус участника боевых действий предоставляется военнослужащим Вооруженных сил Украины и других военных формирований, которые принимали или принимают участие в боевых действиях. Статус УБД обеспечивает им определенные законом льготы, в частности на оплату коммунальных услуг, проезд и медицинские услуги.

Что такое статус УБД?

Статус УБД могут получить граждане, которые во время защиты Украины были непосредственно привлечены к выполнению задач в сфере национальной безопасности и обороны.

Речь идет не только о Вооруженных Силах Украины, но и о военных Национальной гвардии, пограничной службы, Госспецтрансслужбы, Госспецсвязи, Службы безопасности Украины, внешней разведки, Управления государственной охраны и полицейских, которые принимали участие в боевых действиях.

Сейчас статус УБД предоставляется военнослужащим как в автоматическом режиме средствами Единого государственного реестра ветеранов войны, так и путем оформления и представления на рассмотрение комиссий соответствующих документов,

Как оформить УБД автоматически?

Порядок автоматического предоставления статуса участника боевых действий определен постановлением Кабинета Министров от 10 сентября 2024 года № 1041. По этой процедуре военнослужащему не нужно самостоятельно обращаться или участвовать в процессе оформления статуса.

Механизм работает так: уполномоченное лицо воинской части вносит в Реестр необходимые сведения о военнослужащем – в частности личные данные, период и место выполнения боевых или специальных задач в районах боевых действий или на временно оккупированных территориях. Это должно быть сделано не позднее чем через пять дней с момента начала выполнения соответствующего боевого приказа или задания.

Сообщение о приобретении статуса участника боевых действий направляется средствами Реестра:

лицу, которая приобрела статус участника боевых действий (при наличии в Реестре сведений по электронной почте такого лица);

уполномоченному лицу воинской части для дальнейшего информирования об этом лица, которое приобрело статус участника боевых действий (в случае отсутствия в Реестре сведений об электронной почте такого лица).

Как оформить статус через специальные комиссии?

В случае невозможности внесения сведений в Реестр, статус УБД предоставляется военнослужащему путем оформления и представления на рассмотрение комиссии по вопросам рассмотрения материалов о признании участниками боевых действий соответствующих документов согласно порядку, утвержденным постановлением Правительства от 20 августа 2014 года № 413.

Один из способов получения статуса УБД предусматривает представление командиром воинской части соответствующих документов в уполномоченную комиссию. Это должно быть сделано в течение 30 календарных дней с момента участия военнослужащего в выполнении боевых или служебных задач, проведении разведывательных мероприятий или в случае получения ранения, контузии или увечья.

Для этого военный должен предоставить следующие документы:

копия паспорта, заверенная подписью военного;

копия идентификационного кода, заверенная подписью военнослужащего;

две цветные фотографии размером 3×4 см на матовой бумаге, изображение лица должно занимать 65-70% фотографии.

Должностные лица воинской части обрабатывают представленные материалы, формируют полный пакет документов и передают его на рассмотрение соответствующей комиссии.

Комиссия принимает решение о предоставлении или отказе в предоставлении статуса участника боевых действий в течение одного месяца со дня получения документов.

Какие выплаты могут получить военные со статусом УБД?