Є кілька способів: як військові можуть оформити статус УБД
- Статус УБД надається військовослужбовцям автоматично через Єдиний державний реєстр або шляхом подання документів на розгляд комісій.
- Для оформлення статусу через комісію потрібні копії паспорта, ідентифікаційного коду та фотокартки.
Статус учасника бойових дій надається військовослужбовцям Збройних сил України та інших військових формувань, які брали або беруть участь у бойових діях. Статус УБД забезпечує їм визначені законом пільги, зокрема на оплату комунальних послуг, проїзд та медичні послуги.
Що таке статус УБД?
Статус УБД можуть отримати громадяни, які під час захисту України були безпосередньо залучені до виконання завдань у сфері національної безпеки та оборони.
Йдеться не лише про Збройні Сили України, а й про військових Національної гвардії, прикордонної служби, Держспецтрансслужби, Держспецзв'язку, Служби безпеки України, зовнішньої розвідки, Управління державної охорони та поліцейських, які брали участь у бойових діях.
Наразі статус УБД надається військовослужбовцям як в автоматичному режимі засобами Єдиного державного реєстру ветеранів війни, так і шляхом оформлення та подання на розгляд комісій відповідних документів,
Як оформити УБД автоматично?
Порядок автоматичного надання статусу учасника бойових дій визначений постановою Кабінету Міністрів від 10 вересня 2024 року № 1041. За цією процедурою військовослужбовцю не потрібно самостійно звертатися чи брати участь у процесі оформлення статусу.
Механізм працює так: уповноважена особа військової частини вносить до Реєстру необхідні відомості про військовослужбовця – зокрема особисті дані, період і місце виконання бойових або спеціальних завдань у районах бойових дій чи на тимчасово окупованих територіях. Це має бути зроблено не пізніше ніж через п’ять днів з моменту початку виконання відповідного бойового наказу або завдання.
Повідомлення про набуття статусу учасника бойових дій надсилається засобами Реєстру:
- особі, яка набула статусу учасника бойових дій (за наявності в Реєстрі відомостей щодо електронної пошти такої особи);
- уповноваженій особі військової частини для подальшого інформування про це особи, яка набула статусу учасника бойових дій (у разі відсутності в Реєстрі відомостей щодо електронної пошти такої особи).
Як оформити статус через спеціальні комісії?
У разі неможливості внесення відомостей до Реєстру, статус УБД надається військовослужбовцю шляхом оформлення та подання на розгляд комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій відповідних документів згідно з порядком, затвердженим постановою Уряду від 20 серпня 2014 року № 413.
Один зі способів отримання статусу УБД передбачає подання командиром військової частини відповідних документів до уповноваженої комісії. Це має бути зроблено протягом 30 календарних днів із моменту участі військовослужбовця у виконанні бойових або службових завдань, проведенні розвідувальних заходів чи в разі отримання поранення, контузії або каліцтва.
Для цього військовий має надати такі документи:
- копія паспорта, завірена підписом військового;
- копія ідентифікаційного коду, завірена підписом військовослужбовця;
- дві кольорові фотокартки розміром 3×4 см на матовому папері, зображення обличчя має займати 65-70% фотокартки.
Посадові особи військової частини опрацьовують подані матеріали, формують повний пакет документів і передають його на розгляд відповідної комісії.
Комісія ухвалює рішення про надання або відмову в наданні статусу учасника бойових дій протягом одного місяця з дня отримання документів.
Які виплати можуть отримати військові зі статусом УБД?
У 2026 році передбачається одноразова матеріальна допомога для військових, які опинилися у складних життєвих обставинах. Розмір допомоги дорівнює місячному грошовому забезпеченню.
Отримати її можуть військовослужбовці з інвалідністю, яка отримана внаслідок поранення, контузії чи травми під час захисту України.
Крім того, підтримка передбачена для родин військових, які перебувають у полоні (крім добровільної здачі), є заручниками, інтерновані в нейтральних державах, зникли безвісти.