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      Как герой войны задержал преступника во Львове: невероятная история украинского военного

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      Военный Игорь Галушка случайно наткнулся на вора, которого трое суток искала вся львовская полиция. В выходные злоумышленник тяжело ранил ножом пассажира в трамвае. Пострадавший до сих пор в больнице, а преступник наконец в полиции.

      Ветеран войны Игорь показал журналистам место, где вечером провел "спецоперацию" по задержанию преступника. Вместе с товарищами выходил из заведения, когда рядом прошел мужчина, который показался знакомым.

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      Три дня до этого Игорь стал свидетелем ножевой драки в трамвае. Воры пытались похитить у девушки мобильный, вдруг один из пассажиров попытался им помешать. За это получил ножом, а сами преступники сразу скрылись.

      Он прошел к задней двери развернулся, плюнул на человека, с которым был конфликт, началась потасовка. Дальше я увидел лезвие в руке и удар правой рукой, в которой держал нож,
      – вспомнил ветеран войны Игорь Галушка.

      Ігор Галушко
      Игорь Галушка

      Раненый сейчас на лечении, а точное место его пребывания правоохранители не разглашают. Воров же три дня напрасно искала полиция. Сейчас задержанный находится в райотделе и ожидает избрания меры пресечения.

      По факту было открыто уголовное производство по части 1 статьи 121 Уголовного кодекса Украины "Умышленное тяжкое телесное повреждение". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет,
      – сообщила пресс-секретарь Нацполиции Львовщины Светлана Добровольская.

      Сам герой скромно считает, что так должен поступить каждый. Говорил, если бы не товарищи, подвиг вряд ли удался бы. "Я, наверное, так воспитан. Во-вторых, я беру себе за девиз не быть равнодушным, потому что равнодушие хуже предательства", – добавил ветеран войны Игорь Галушка.

      Ветеран війни
      Ветеран войны к "Играм непокоренных" готовится

      Игорь Галушка ветеран батальона "Азов" в 2016 году получил тяжелое пулевое ранение в голову. После которого мужчину ждала длительная реабилитация. Игорь заново учился говорить и ходить. Сегодня же со сборной Украины готовится к выступлению международных "Играх непокоренных".

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      Автор: Диана Луцышин
      Теги: Новости Украины Криминальные новости Новости Львова Криминал
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