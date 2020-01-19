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      Как Крещение с купанием отметили в Антарктиде: фото

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      Украинская станция "Академик Вернадский" в Антарктиде / "Цензор.НЕТ"

      Специалисты украинской станции "Академик Вернадский" также отметили Крещение. Полярники не остались в стороне традиции в этот день и искупались в антарктической "купели".

      Как сообщает пресс-служба Национального антарктического научного центра, в прорубь полярники не прыгали, потому что льда нет. Поэтому искупались в бухте Марина Пойнт возле станции. Температура воды составляла -0,5 градуса.

      К теме! Как украинцы купаются на Крещение: веселые фото и видео

      Заметим, что перед этим украинские специалисты посетили часовню Святого Владимира, которая действует на станции с 2011 года. Она является самой южной часовней Православной церкви Украины. Переход храма в состав ПЦУ состоялся в апреле 2019 года.

      Поялрники, Водохреще, купання, Академік Вернадський, традиції
      Полярники станции "Академик Вернадский" отпраздновали Крещение в антарктической "купели"

      В конце декабря сотрудники станции "Академик Вернадский" по-особенному поздравили украинцев с новогодними праздниками. В частности, они записали яркое и заснеженное видеоприветствие.

      Советуем ознакомиться! На новой купюре 1000 гривен изображен Владимир Вернадский: кто это такой

      Что известно о крещении (Крещение Господне)?
      Это третий большой праздник рождественского цикла. Его христиане восточного обряда отмечают 19 января и еще называют Иорданом. Происходит от крещения Иоанном Крестителем Иисуса Христа в реке Иордан. В этот день традиционно освящают воду. Кроме того, существует традиция купания в водоемах с ледяной водой.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Наука Традиции Новогодние праздники
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