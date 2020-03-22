Как спортзал начал работать онлайн: опыт команды воркаутеров

В Харькове появился спортзал, который работает онлайн. На время карантина команда воркаутеров специально разработала программу тренировок для детей и подростков. Ролики снимают и выкладывают на ютуб бесплатно. И уже около 200 человек занимаются уличным спортом прямо посреди квартир.

Из-за карантина спортивные залы Украины пустые. В Харькове же команда воркаутеров "Barstylers" переместила тренировки в ютуб. Специально для подростков тренеры записывают силовые комплексы.

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"Все тренировки в домашних условиях – то, что не касается турника и брусьев. Мы с ребятами полностью продумали, прописали и бесплатно ведем у себя на канале в ютубе. Может тренироваться категория детей от 6 до 11 лет. У них будет отдельная программа. И от 12 до 17", – пояснил основатель команды "Barstylers" Иван Крыленко.

Обычно в зале громко, ведь занимались более 20 юных спортсменов. Теперь в квартирах, спальнях и домашних спортзалах дистанционно занимаются уже более 200.



Юный спортсмен / Скриншот из видео

Чтобы уличный спорт был эффективным и безопасным, 10 тренеров 6 раз в неделю монтируют новые видео. Каждая тренировка длится больше часа. Такие ролики обещают снимать до конца карантина.

Трюки, которые воркаутеры обычно выполняют на перекладинах, переместили даже на письменные столы.



Тренировки из роликов в ютубе / Скриншот из видео

Обычно именно в первые теплые дни марта харьковские воркаутеры выходят заниматься на уличные площадки. Карантин внес свои коррективы, но, уверены тренеры, благодаря ютуб-урокам даже такие ограничения детей от спорта не удалят.