Как во Львове готовятся к Рождеству: захватывающее видео
25 декабря верующие западного обряда традиционно празднуют Рождество Христово. Зато христиане восточного обряда будут отмечать этот праздник через две недели. Праздник объединяет всю семью, которая с особым настроением украшает дом, готовит праздничные блюда. О вдохновенной подготовке к встрече Рождества в одной из львовских семей – читайте в материале 24 канала.
► Традиционные блюда на Рождество
Рождество в семье Джурилюков празднуют и 25 декабря, и 7 января. Наталья Джурилюк объясняет, что семья ее матери – польские католики, а папы – украинские православные.
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Готовить пампушки маме помогают трое дочерей – София, Соломия и Стефания. Девочки умело раскатывают тесто и при этом традиционно поют колядки.
Дочери помогают маме готовить пампушки
Женщина поделилась секретом их особых пампушек.
Молоко у нас козье, со своей фермы, затем добавляем дрожжи, сахар и муку, тогда образуется такая опара,
– объяснила хозяйка.
В семье уже определились с рождественским меню. На праздничном столе обязательно будет:
- макувка (десертная кутья из Польши – 24 канал),
- рыба,
- картофель,
- салаты,
- крижавки (маринованная капуста -24 канал).
► Семейные обычаи празднования Рождества
В семье придерживаются особых рождественских традиций. Девочки рассказали, что они всегда ходят с дедушкой в лес и выбирают лучшую елку. Утром они ходят в церковь, зажигают лампадки. Этим они освещают Марии и Иосифу дорогу, чтобы родился Иисус.
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В церкви прихода Святого Иоанна Павла II, которую посещает семья Джурилюков, уже все готово к встрече Рождества. Праздничные литургии в день праздника будут проходить с девяти утра.
Рождественский вертеп в церкви прихода Святого Иоанна Павла II
Что следует знать о разных датах празднования Рождества
Украинская православная церковь, как и большинство восточных католических церквей, а также Сербская, Иерусалимская, Грузинская и Польская православные церкви празднуют Рождество 7 января, что соответствует 25 декабря по старому юлианскому календарю.
В то же время, римско-католическая церковь, большинство протестантских, а также часть православных церквей, а именно: Константинопольская, Александрийская, Румынская, Болгарская и другие – празднуют Рождество Христово в ночь с 24 на 25 декабря, по григорианскому и новоюлианскому календарю.
Отношение украинцев к переносу даты Рождества
В Украине актуальным является вопрос, когда в государстве должны праздновать Рождество Христово. Согласно опросу социологической группы "Рейтинг", идею переноса даты празднования Рождества с 7 января на 25 декабря поддерживают четверть украинцев. Против такой идеи гораздо больше – 64% опрошенных.
Почти половина опрошенных назвали себя прихожанами ПЦУ / Инфографика 24 канала
Настоятель церкви отец Григорий Драус отметил, что важно, чтобы люди вообще праздновали рождение Христа, поэтому если они будут делать это дважды, никому не повредит.