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      Как во Львове готовятся к Рождеству: захватывающее видео

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      25 декабря верующие западного обряда традиционно празднуют Рождество Христово. Зато христиане восточного обряда будут отмечать этот праздник через две недели. Праздник объединяет всю семью, которая с особым настроением украшает дом, готовит праздничные блюда. О вдохновенной подготовке к встрече Рождества в одной из львовских семей – читайте в материале 24 канала.

      Традиционные блюда на Рождество

      Рождество в семье Джурилюков празднуют и 25 декабря, и 7 января. Наталья Джурилюк объясняет, что семья ее матери – польские католики, а папы – украинские православные.

      Читайте также: Перенесут ли Рождество Христово и когда его хотят праздновать в Украине

      Готовить пампушки маме помогают трое дочерей – София, Соломия и Стефания. Девочки умело раскатывают тесто и при этом традиционно поют колядки.

      Львів Різдво
      Дочери помогают маме готовить пампушки

      Женщина поделилась секретом их особых пампушек.

      Молоко у нас козье, со своей фермы, затем добавляем дрожжи, сахар и муку, тогда образуется такая опара,
      – объяснила хозяйка.

      В семье уже определились с рождественским меню. На праздничном столе обязательно будет:

      • макувка (десертная кутья из Польши – 24 канал),
      • рыба,
      • картофель,
      • салаты,
      • крижавки (маринованная капуста -24 канал).

      Семейные обычаи празднования Рождества

      В семье придерживаются особых рождественских традиций. Девочки рассказали, что они всегда ходят с дедушкой в ​​лес и выбирают лучшую елку. Утром они ходят в церковь, зажигают лампадки. Этим они освещают Марии и Иосифу дорогу, чтобы родился Иисус.

      К теме: Чем отличается католическое Рождество от православного: интересные факты

      В церкви прихода Святого Иоанна Павла II, которую посещает семья Джурилюков, уже все готово к встрече Рождества. Праздничные литургии в день праздника будут проходить с девяти утра.

      Церква Різдво Львів
      Рождественский вертеп в церкви прихода Святого Иоанна Павла II

      Что следует знать о разных датах празднования Рождества

      Украинская православная церковь, как и большинство восточных католических церквей, а также Сербская, Иерусалимская, Грузинская и Польская православные церкви празднуют Рождество 7 января, что соответствует 25 декабря по старому юлианскому календарю.

      В то же время, римско-католическая церковь, большинство протестантских, а также часть православных церквей, а именно: Константинопольская, Александрийская, Румынская, Болгарская и другие – празднуют Рождество Христово в ночь с 24 на 25 декабря, по григорианскому и новоюлианскому календарю.

      Отношение украинцев к переносу даты Рождества

      В Украине актуальным является вопрос, когда в государстве должны праздновать Рождество Христово. Согласно опросу социологической группы "Рейтинг", идею переноса даты празднования Рождества с 7 января на 25 декабря поддерживают четверть украинцев. Против такой идеи гораздо больше – 64% опрошенных.

      ПЦУ
      Почти половина опрошенных назвали себя прихожанами ПЦУ / Инфографика 24 канала

      Настоятель церкви отец Григорий Драус отметил, что важно, чтобы люди вообще праздновали рождение Христа, поэтому если они будут делать это дважды, никому не повредит.

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      Автор: Юлия Девда
      Теги: Новости Украины Рождество Родители и дети Православная церковь Украины Религия Новости Львова
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